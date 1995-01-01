Графический планшет XP-Pen Star G640 (10 х 15 см)
Код товара : УТ-00023350
Артикул : StarG640
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес
300 г
Вес (брутто), г
0.370
Комплектация
планшет, перо P01, 20 сменных наконечников, USB кабель, клипса для пера, краткое руководство
Экран
Перо
Xp-Pen P01
Рабочая поверхность
10 х 15 см
Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду)
266
Соотношение сторон
3:2
Степени давления
8192
Технология
Электромагнитный дигитайзер
Описание
XP-Pen G640 – базовый планшет, простой, тонкий и легкий. При весе всего 300 гр., толщина рабочей поверхности составляет 2 мм. При всей своей компактности, G640 обладает высокой чувствительностью к уровню нажатия (8192 уровней) и быстрым откликом (266 импульсов в секунду, RPS). Перо G640 работает без батареи и не требует зарядки.
Планшет совместим с операционными системами Windows (7, 8, 10) и Mac (от 10.8). Успешно работает с ведущими графическими программами от Adobe, Corel, Autodesk и т.д. Также подходит для выполнения таких функций, как электронная подпись (для важных документов, банковских операций) и компьютерных игр (OSU).
От более дорогих моделей отличается следующим: нет кнопок быстрого доступа, нет встроенной памяти, нет возможности беспроводного подключения, небольшая площадь рабочей поверхности.