Описание

XP-Pen G640 – базовый планшет, простой, тонкий и легкий. При весе всего 300 гр., толщина рабочей поверхности составляет 2 мм. При всей своей компактности, G640 обладает высокой чувствительностью к уровню нажатия (8192 уровней) и быстрым откликом (266 импульсов в секунду, RPS). Перо G640 работает без батареи и не требует зарядки.

Планшет совместим с операционными системами Windows (7, 8, 10) и Mac (от 10.8). Успешно работает с ведущими графическими программами от Adobe, Corel, Autodesk и т.д. Также подходит для выполнения таких функций, как электронная подпись (для важных документов, банковских операций) и компьютерных игр (OSU).

От более дорогих моделей отличается следующим: нет кнопок быстрого доступа, нет встроенной памяти, нет возможности беспроводного подключения, небольшая площадь рабочей поверхности.