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Графический планшет XP-Pen Star G960S, 23 х 15 см
Графический планшет XP-Pen Deco 01 v2, 25 х 16 cм
Графический планшет XP-Pen Deco L, 25х15 см, синий
Графический планшет XP-Pen Deco 03 (25 х 16 см)
Графический планшет XP-Pen Deco Pro Small
Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
Графический планшет Wacom Intuos Pro M (PTH-660-R)
Графический монитор-планшет XP-Pen Artist 12 Gen 2, 12" FHD IPS
Графический монитор-планшет XP-Pen Artist 13.3 Pro, 13.3" FHD IPS