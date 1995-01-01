Графический планшет XP-Pen Star 06C (25 x 15 см)
Код товара:УТ-00029304
Артикул:Star06С
Товар не найден
Характеристики
Клавиши ExpressKeyесть, 6 + диск
Размер экрана25.4 х 15.2 см
ПитаниеUSB 5В
Разрешение5080 линий на дюйм (200 линий на мм)
Вес670 г
Комплектацияперо P01, подставка для пера, 8 сменных наконечников, инструмент для замены наконечника, USB кабель, перчатка для рисования, руководство
Вес (брутто), кг1.500
Размеры35.4 х 2.9 х 1 см
Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду)250
ТехнологияЭлектромагнитный дигитайзер
Рабочая поверхность25.4 х 15.2 см
Степени давления8192
ПероXp-Pen P01
Описание
Графические планшеты серии Star помогут Вам начать свой творческий путь. Настольный планшет прекрасно подходят как для цифрового рисования, так и для ретуширования фотографий, создания набросков и дизайна. Star 06C - это большой планшет (рабочая область 25.4 х 15 см) с высокой чувствительностью к нажатию (8192 уровня). Версия 06C – это удешевленный Star 06, без возможности беспроводного соединения. Все остальные характеристики остались прежними.
Особенности:
- Перо без проводов и батареек
- Чувствительность к 8192 уровням давления
- Функция автоматической коррекции линии и функция антишейк
- 6 горячих клавиш, на которые можно назначить часто используемые команды и значительно ускорить работу, по максимуму отказавшись от клавиатуры
- Функциональное кольцо, на которое можно назначить такие функции как масштабирование, изменение размера кисти, переключение между слоями и пр.
- Совместимость с Windows 10/8/7/Vista и с MacOS 10.8 и более поздними версиями