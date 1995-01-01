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Графический планшет XP-Pen Star 06C (25 x 15 см)

  • Star 06C (25 x 15 см)
  • Star 06C (25 x 15 см)
  • Star 06C (25 x 15 см)
  • Star 06C (25 x 15 см)
  • Star 06C (25 x 15 см)
  • Star 06C (25 x 15 см)
  • Star 06C (25 x 15 см)
  • Star 06C (25 x 15 см)
  • Star 06C (25 x 15 см)
Код товара:УТ-00029304
Артикул:Star06С

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Графические планшеты серии Star помогут Вам начать свой творческий путь. Настольный планшет прекрасно подходят как для цифрового рисования, так и для ретуширования фотографий, создания набросков и дизайна. Star 06C - это большой планшет (рабочая область 25.4 х 15 см) с высокой чувствительностью к нажатию (8192 уровня). Версия 06C – это удешевленный Star 06, без возможности беспроводного соединения. Все остальные характеристики остались прежними.

Особенности:

  • Перо без проводов и батареек
  • Чувствительность к 8192 уровням давления
  • Функция автоматической коррекции линии и функция антишейк
  • 6 горячих клавиш, на которые можно назначить часто используемые команды и значительно ускорить работу, по максимуму отказавшись от клавиатуры
  • Функциональное кольцо, на которое можно назначить такие функции как масштабирование, изменение размера кисти, переключение между слоями и пр.
  • Совместимость с Windows 10/8/7/Vista и с MacOS 10.8 и более поздними версиями