Графический планшет XP-Pen Star 06C (25 x 15 см)

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Код товара: УТ-00029304 Артикул: Star06С Код товара: УТ-00029304 Артикул: Star06С Клавиши ExpressKey есть, 6 + диск Размер экрана 25.4 х 15.2 см Питание USB 5В Разрешение 5080 линий на дюйм (200 линий на мм) Вес 670 г Комплектация перо P01, подставка для пера, 8 сменных наконечников, инструмент для замены наконечника, USB кабель, перчатка для рисования, руководство Вес (брутто), кг 1.500 Размеры 35.4 х 2.9 х 1 см Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду) 250 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Клавиши ExpressKey есть, 6 + диск Размер экрана 25.4 х 15.2 см Питание USB 5В Разрешение 5080 линий на дюйм (200 линий на мм) Другие характеристики Вес 670 г Комплектация перо P01, подставка для пера, 8 сменных наконечников, инструмент для замены наконечника, USB кабель, перчатка для рисования, руководство Вес (брутто), кг 1.500 Размеры 35.4 х 2.9 х 1 см Экран Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду) 250 Технология Электромагнитный дигитайзер Рабочая поверхность 25.4 х 15.2 см Степени давления 8192 Перо Xp-Pen P01 Описание Графические планшеты серии Star помогут Вам начать свой творческий путь. Настольный планшет прекрасно подходят как для цифрового рисования, так и для ретуширования фотографий, создания набросков и дизайна. Star 06C - это большой планшет (рабочая область 25.4 х 15 см) с высокой чувствительностью к нажатию (8192 уровня). Версия 06C – это удешевленный Star 06, без возможности беспроводного соединения. Все остальные характеристики остались прежними. Особенности: Перо без проводов и батареек

Чувствительность к 8192 уровням давления

Функция автоматической коррекции линии и функция антишейк

6 горячих клавиш, на которые можно назначить часто используемые команды и значительно ускорить работу, по максимуму отказавшись от клавиатуры

Функциональное кольцо, на которое можно назначить такие функции как масштабирование, изменение размера кисти, переключение между слоями и пр.

Совместимость с Windows 10/8/7/Vista и с MacOS 10.8 и более поздними версиями Видео Наш обзор

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