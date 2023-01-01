Графические планшеты серии Star помогут Вам начать свой творческий путь. Настольный планшет прекрасно подходят как для цифрового рисования, так и для ретуширования фотографий, создания набросков и дизайна. Star 06C - это большой планшет (рабочая область 25.4 х 15 см) с высокой чувствительностью к нажатию (8192 уровня). Версия 06C – это удешевленный Star 06, без возможности беспроводного соединения. Все остальные характеристики остались прежними.