Графический планшет XP-Pen Star 06C (25 x 15 см)
Код товара : УТ-00029304
Артикул : Star06С
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия XP-PEN 1 год
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Характеристики
Характеристики
Клавиши ExpressKey
есть, 6 + диск
Питание
USB 5В
Размер экрана
25.4 х 15.2 см
Другие характеристики
Вес
670 г
Вес (брутто), г
1.500
Комплектация
перо P01, подставка для пера, 8 сменных наконечников, инструмент для замены наконечника, USB кабель, перчатка для рисования, руководство
Размеры товара
35.4 х 2.9 х 1 см
Экран
Перо
Xp-Pen P01
Рабочая поверхность
25.4 х 15.2 см
Скорость отклика, PPS (импульсов в секунду)
250
Степени давления
8192
Технология
Электромагнитный дигитайзер
Описание
Графические планшеты серии Star помогут Вам начать свой творческий путь. Настольный планшет прекрасно подходят как для цифрового рисования, так и для ретуширования фотографий, создания набросков и дизайна. Star 06C - это большой планшет (рабочая область 25.4 х 15 см) с высокой чувствительностью к нажатию (8192 уровня). Версия 06C – это удешевленный Star 06, без возможности беспроводного соединения. Все остальные характеристики остались прежними.
Особенности:
- Перо без проводов и батареек
- Чувствительность к 8192 уровням давления
- Функция автоматической коррекции линии и функция антишейк
- 6 горячих клавиш, на которые можно назначить часто используемые команды и значительно ускорить работу, по максимуму отказавшись от клавиатуры
- Функциональное кольцо, на которое можно назначить такие функции как масштабирование, изменение размера кисти, переключение между слоями и пр.
- Совместимость с Windows 10/8/7/Vista и с MacOS 10.8 и более поздними версиями