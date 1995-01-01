Планшеты XP-Pen Deco Pro 2-го поколения первыми в мире представляют технологию чувствительности пера 16К (16 384 уровней нажатия). Чем больше уровней нажатия распознает стилус, тем легче и точнее получаются плавные переходы толщины линий или цветовые градиенты – в зависимости от того, какой именно цифровой инструмент вы используете. Также распознается наклон пера до 60°.

Новый микрочип пера X3 Pro обеспечивает быструю обработку сигнала: задержка снижена до 90 мс, а точность позиционирования наконечника увеличена на 20%. Немного шероховатая текстура поверхности планшета максимально приближена к поверхности листа бумаги, а все кнопки управления вынесены на отдельный беспроводной пульт, чтобы ничто не мешало вашей кисти двигаться свободно. Передний край планшета плавно изогнут для снижения усталости рук.

Перо нового дизайна выполнено в классических округлых формах с небольшим утолщением для лучшего захвата. Силиконовая накладка является съемной. Теперь появилась возможность использовать не только стандартные (жесткие), но и войлочные (фетровые) наконечники – в стандартную комплектацию входит по 4 шт. и тех, и других. Обратная сторона стилуса может использоваться в качестве ластика. Для хранения стилуса и всех его принадлежностей в комплекте идет элегантный металлический пенал.

Планшет обладает встроенным аккумулятором и модулем Bluetooth 5.0, чтобы вы могли расположиться так, как вам удобно: за столом, в кресле, на диване. Провода не будут вам мешать. Вы также можете подключиться к 2 устройствам одновременно: например, к ноутбуку и к рабочему компьютеру, для переключения между ними на корпусе имеется небольшой ползунок. Встроенного аккумулятора хватает более чем на 10 часов работы. На беспроводном пульте располагается 10 кнопок быстрого доступа к самым популярным функциям и многофункциональный диск: функции всех кнопок можно назначить самостоятельно. Вы можете воспользоваться и традиционным проводным соединением через USB-C кабель, если вам так удобнее.

XP-Pen Deco Pro 2 совместим не только с обычными компьютерами на базе Windows, Mac OS или Linux, вы также можете использовать его в беспроводном режиме с iPhone и iPad (с такими приложениями как, например, ibis Paint X или MediBang Paint). Планшет также совместим с устройствами на базе Chrome OS (88 и выше) и Android (10 и выше) – при соединении по USB кабелю.

Планшеты XP-Pen Deco Pro 2-го поколения были разработаны при участии известного китайского художника, иллюстратора и дизайнера Цзян Шаня (Jiang Shan), обладателя премии «Золотой лев» за дизайн на Каннском рекламном фестивале в 2014 году.

Планшеты представлены в 3 размерах: M, L и XL, которые приблизительно соответствуют форматам А5, A4 и A3. Технологических отличий между ними нет, различаются только размеры. Буква W обозначает, что в комплект входит беспроводной набор: Bluetooth приемник ("донгл") и беспроводной пульт управления.

Комплектация: