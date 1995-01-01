Графический планшет XP-Pen Deco 640 (16 х 9 см)
Товар не найден
Характеристики
Описание
Deco 640 – обновленная начальная версия графического планшета от XP-Pen. Доступная цена, высокая совместимость (ПК, смартфоны на базе Android), компактные размеры и усовершенствованный стилус, распознающий 16 тысяч уровней нажатия и наклоны до 60°. Это обеспечивает плавность перехода между тонкими и жирными линиями при движении пера, а также позволяет использовать различные цифровые кисти для живописи (выбор инструментов зависит от используемого программного обеспечения).
Deco 640 можно использовать для 2D и 3D рисования, анимации, ретуши фотографий, выполнения набросков, пояснений во время презентаций, совещаний, онлайн-конференций и так далее. Он подходит для выполнения банковских функций (электронная подпись) и игры в OSU! Планшет поддерживает работу с такими популярными программами как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpac, Toonboom, Maya, ArtRage, openCanvas, Cartoon Animator, Blender 3D, ibis Paint X и др.
Помимо улучшенного пера планшет также получил 8 софт-клавиш, которые можно настроить и использовать для быстрого доступа к наиболее востребованным функциям.
От более дорогих моделей Deco 640 в основном отличается небольшой площадью рабочей поверхности и отсутствием возможности для беспроводного подключения по Bluetooth.
Совместимые операционные системы: Windows 7 и выше, macOS 10.13 и выше, Android 10 и выше, HarmonyOS 2.0 и выше, Chrome OS 88 и выше, Linux (Ubuntu, Centos, Fedora, Red Hat, Manjaro и др.)
Основные характеристики
- Технология: Электромагнитный дигитайзер
- Разрешение: 5080 линий на дюйм (200 линий на мм)
- Соотношение сторон: 16 х 9
- Рабочая поверхность: 16 х 9 см
- Скорость отклика: 220 импульсов в секунду
- Перо: беспроводной стилус P01 16K
- Степени давления: 16384 уровня
- Распознавание наклона: есть
- Диапазон углов наклона: +/- 60°
- Размеры: 188 x 150 х 8 мм
- Комплектация: планшет, перо P01 16K, 10 сменных наконечников, кабель USB-C к USB-A, адаптер с USB-А на USB-C, экстрактор для наконечников, краткое руководство
- Страна производства: Китай
Видео