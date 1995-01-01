Deco 640 – обновленная начальная версия графического планшета от XP-Pen. Доступная цена, высокая совместимость (ПК, смартфоны на базе Android), компактные размеры и усовершенствованный стилус, распознающий 16 тысяч уровней нажатия и наклоны до 60°. Это обеспечивает плавность перехода между тонкими и жирными линиями при движении пера, а также позволяет использовать различные цифровые кисти для живописи (выбор инструментов зависит от используемого программного обеспечения).

Deco 640 можно использовать для 2D и 3D рисования, анимации, ретуши фотографий, выполнения набросков, пояснений во время презентаций, совещаний, онлайн-конференций и так далее. Он подходит для выполнения банковских функций (электронная подпись) и игры в OSU! Планшет поддерживает работу с такими популярными программами как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpac, Toonboom, Maya, ArtRage, openCanvas, Cartoon Animator, Blender 3D, ibis Paint X и др.

Помимо улучшенного пера планшет также получил 8 софт-клавиш, которые можно настроить и использовать для быстрого доступа к наиболее востребованным функциям.

От более дорогих моделей Deco 640 в основном отличается небольшой площадью рабочей поверхности и отсутствием возможности для беспроводного подключения по Bluetooth.

Совместимые операционные системы: Windows 7 и выше, macOS 10.13 и выше, Android 10 и выше, HarmonyOS 2.0 и выше, Chrome OS 88 и выше, Linux (Ubuntu, Centos, Fedora, Red Hat, Manjaro и др.)

Основные характеристики