Третья версия популярного планшета XP-Pen Deco 01: новое перо с распознаванием 16 тысяч уровней нажатия и наклона до 60°. Это недорогой, доступный графический планшет для 2D и 3D рисования, моделирования, анимации, ретуши фотографий и так далее. Площадь активной поверхности: 25.4 х 16 см. 8 программируемых кнопок позволяют ускорить рабочий процесс. Планшет очень тонкий (всего 8 мм) и достаточно легкий (750 г). Он может работать как с компьютерами на базе Windows, Mac OS, Linux, так и с телефонами Android и Harmony OS.

Высокая чувствительность пера обеспечивает плавность перехода между тонкими и жирными линиями, а распознавание наклона позволяет использовать специальные цифровые кисти для живописи (выбор инструментов зависит от используемого программного обеспечения). Планшет поддерживает работу с такими популярными программами как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpac, Toonboom, Maya, ArtRage, openCanvas, Cartoon Animator, Blender 3D, ibis Paint X и др.

Deco 01 V3 – отличный выбор для начинающих художников, дизайнеров, 3D моделистов и других людей творческих профессий. От более дорогих моделей Deco 01 V3 в основном отличается отсутствием беспроводного подключения по Bluetooth, а также материалами корпуса (пластик вместо алюминия). Опытным пользователям мы рекомендуем обратить внимание на серию Deco Pro.

Совместимые операционные системы: Windows 7 и выше, macOS 10.13 и выше, Android 10 и выше, HarmonyOS 2.0 и выше, Chrome OS 88 и выше, Linux (Ubuntu, Centos, Fedora, Red Hat, Manjaro и др.)

Основные характеристики