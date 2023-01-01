Фотоальбом «The Diversity of Kenya» (Разнообразие Кении) представляет захватывающие виды, снятые в отдаленных северных регионах Кении. Авторы использовали классический подход к аэрофотографии: все съемки велись с вертолета, без применения дронов, на камеры семейств Leica S и Leica M.