Фотоальбом Wettke J., Konecky R. The Diversity of Kenia
Код товара:УТ-00064122
Артикул:8686HW.100997
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Характеристики
ТематикаПутешествие
Описание
Фотоальбом «The Diversity of Kenya» (Разнообразие Кении) представляет захватывающие виды, снятые в отдаленных северных регионах Кении. Авторы использовали классический подход к аэрофотографии: все съемки велись с вертолета, без применения дронов, на камеры семейств Leica S и Leica M.
- Год издания: 2021
- Фотографы: Юрген Ветке (Jürgen Wettke) и Ричард Конеки (Richard Konecky)
- Текст: Инга Брюинз (Inga Bruins)
- Формат: 32.5 х 24.5 х 2.7 см
- Обложка: твердая
- Страниц: 190
- Язык: английский, немецкий
- Тираж: 500