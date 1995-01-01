Фотоальбом Wettke J., Konecky R. The Diversity of Kenia



Код товара: УТ-00064122 Артикул: 8686HW.100997 Код товара: УТ-00064122 Артикул: 8686HW.100997 Тематика Путешествие Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тематика Путешествие Описание Фотоальбом «The Diversity of Kenya» (Разнообразие Кении) представляет захватывающие виды, снятые в отдаленных северных регионах Кении. Авторы использовали классический подход к аэрофотографии: все съемки велись с вертолета, без применения дронов, на камеры семейств Leica S и Leica M. Год издания: 2021

Фотографы: Юрген Ветке ( Jürgen Wettke ) и Ричард Конеки ( Richard Konecky )

Текст: Инга Брюинз (Inga Bruins)

Формат: 32.5 х 24.5 х 2.7 см

Обложка: твердая

Страниц: 190

Язык: английский, немецкий

Тираж: 500 Видео Наш обзор

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