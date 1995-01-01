Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотоальбом Wettke J., Konecky R. The Diversity of Kenia

Код товара:УТ-00064122
Артикул:8686HW.100997

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фотоальбом «The Diversity of Kenya» (Разнообразие Кении) представляет захватывающие виды, снятые в отдаленных северных регионах Кении. Авторы использовали классический подход к аэрофотографии: все съемки велись с вертолета, без применения дронов, на камеры семейств Leica S и Leica M.

  • Год издания: 2021
  • Фотографы: Юрген Ветке (Jürgen Wettke) и Ричард Конеки (Richard Konecky)
  • Текст: Инга Брюинз (Inga Bruins)
  • Формат: 32.5 х 24.5 х 2.7 см
  • Обложка: твердая
  • Страниц: 190
  • Язык: английский, немецкий
  • Тираж: 500