Описание

UV фильтры позволяют убрать синеватую дымку, вызываемую ультрафиолетовым спектром света, которая наиболее заметна в ясный солнечный день на отдаленных объектах, в особенности при съемке в горных и морских пейзажей. Кроме того, ультрафиолетовые фильтры обычно используются в качестве защитных: они защищают переднюю линзу объектива от попадания грязи, несильных ударов, царапин и потертостей.

Фильтры серии UNC UV выполняются в тонкой оправе, которая выступает всего на 2.5 мм за пределы корпуса объектива, поэтому они могут устанавливаться на широкоугольные объективы, не вызывая при этом виньетирования. Фильтры обладают передней резьбой, поэтому вы можете установить на них крышку объектива, резьбовую бленду или другой светофильтр. Оправа выполнена из черненого алюминия.

Фильтры выполняются из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), а 32-слойное просветление (по 16 слоев с каждой стороны) обеспечивает светопропускаемость на уровне 99.6%. Поэтому установка UNC UV фильтра нисколько не ухудшает качество изображения: даже при съемке с ярким контровым светом он не дает бликов. Верхний слой покрытия выполнен из твердой полимерной пленки, которая устойчива к появлению царапин, а также обладает антистатическими, водоотталкивающими и олеофобными свойствами, поэтому фильтр меньше пачкается и очень легко очищается от загрязнений.

В комплекте с фильтром идет защитный кейс для безопасного хранения.