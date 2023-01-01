Светофильтр Walking Way Soft Focus Medium 77mm
Код товара : УТ-00071691
Артикул : WWSFM77
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Диффузионный смягчающий светофильтр Walking Way Soft Focus Medium создает эффект тумана, дымки: поверхность стекла равномерно покрыта мелкими частичками, напоминающими росу. Эффект смягчения выражается значительно сильнее, чем у фильтров типа Black Mist. Источники света в кадре (уличные лампы, свет от окна и так далее) получают сильное гало (свечение). Хорошо подходит для творческих портретов, натюрмортов или пейзажей: сглаживает кожу, позволяет создать атмосферу сновидения или далекого воспоминания о прошлом.
Фильтр выполнен из минерального оптического стекла в тонкой черненой оправе из алюминиевого сплава. Он может использоваться с широкоугольными объективами, не вызывая виньетирования. Просветляющее покрытие не наносится.