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Светофильтр Walking Way Soft Focus Medium 72mm

  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
  • Soft Focus Medium 72mm
Код товара:УТ-00079055
Артикул:WWSFM72

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Диффузионный смягчающий светофильтр Walking Way Soft Focus Medium создает эффект тумана, дымки: поверхность стекла равномерно покрыта мелкими частичками, напоминающими росу. Эффект смягчения выражается значительно сильнее, чем у фильтров типа Black Mist. Источники света в кадре (уличные лампы, свет от окна и так далее) получают сильное гало (свечение). Хорошо подходит для творческих портретов, натюрмортов или пейзажей: сглаживает кожу, позволяет создать атмосферу сновидения или далекого воспоминания о прошлом.

Фильтр выполнен из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Inc. (Япония). Оправа тонкая, черненая, из алюминиевого сплава. Фильтр может использоваться с широкоугольными объективами, не вызывая виньетирования. Просветляющее покрытие не наносится.

Фильтры Walking Way Soft Focus выпускаются с 2 степенями эффекта:

  • I (Light) – легкий эффект
  • II (Medium) – средний, умеренный эффект