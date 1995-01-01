Диффузионный светофильтр Walking Way Retro Soft немного смягчает резкость, а также добавляет изображению теплые оттенки, как у старой пленки. Он позволяет создать ностальгический, винтажный эффект. Хорошо подходит для портретов, натюрмортов, пейзажной съемки, старой архитектуры и других подобных сюжетов. Фильтр выполнен из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co (Япония), 24-слойное просветляющее покрытие (по 12 слоев с каждой стороны) обеспечивает превосходную светопропускаемость и предотвращает появление бликов при съемке с контровым светом. Твердый верхний слой покрытия устойчив к появлению царапин, а также обладает водоотталкивающими и олеофобными свойстами, поэтому поверхность фильтра меньше пачкается и легко очищается при необходимости.

Фильтр выполнен в тонкой черненой оправе из алюминиевого сплава и не вызывает виньетирования при установке на широкоугольные объективы. В комплекте идет пластиковый защитный кейс.