Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения от воды, стекла, листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков. 18-слойное просветляющее покрытие предотвращает появление бликов от поверхности самого фильтра при боковом или контровом свете, а также отталкивает воду и жиры: капли дождя сбегают по поверхности, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев легко удаляются тканевой салфеткой. Тонкая оправа фильтра выполнена из алюминиевого сплава.