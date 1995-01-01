Светофильтр Walking Way MC-CPL 72mm
Код товара:УТ-00071687
Артикул:WWMCCPL72
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраPL-C (поляризационный циркулярный)
Размер, мм72
Описание
Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения от воды, стекла, листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков. 18-слойное просветляющее покрытие предотвращает появление бликов от поверхности самого фильтра при боковом или контровом свете, а также отталкивает воду и жиры: капли дождя сбегают по поверхности, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев легко удаляются тканевой салфеткой. Тонкая оправа фильтра выполнена из алюминиевого сплава.