Светофильтр Walking Way MC-CPL 72mm
Код товара : УТ-00071687
Артикул : WWMCCPL72
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения от воды, стекла, листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков. 18-слойное просветляющее покрытие предотвращает появление бликов от поверхности самого фильтра при боковом или контровом свете, а также отталкивает воду и жиры: капли дождя сбегают по поверхности, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев легко удаляются тканевой салфеткой. Тонкая оправа фильтра выполнена из алюминиевого сплава.