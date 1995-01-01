Вторая серия планшетов Wacom One (или One by Wacom) обладает повышенной чувствительностью: планшет распознает 2048 уровней нажатия (предыдущая версия – только 1024). Второе важное изменение: новое перо LP-190K («Intuos Pen») - такое же, как у всех современных планшетов Intuos, более эргономичной формы и с возможностью использования разных типов наконечников. Наконец, немного изменился внешний вид: теперь верхняя поверхность целиком матовая, без вставки из глянцевого пластика, а нижняя – ярко-красного цвета (у предыдущих моделей - кислотно-зеленая).

Основные отличия от более дорогих планшетов Intuos заключаются в следующем: отсуствует возможность управления пальцами (Pen & Touch), нет кнопок быстрого доступа (ExpressKeys), в комплекте нет специального программного обеспечения для творчества.

Преимущества планшетов Wacom: отсутствие батареек в перьях, высокая чувствительность перьев, возможность использования разных наконечников (жесткие, мягкие, фетровые), минимальная задержка между касанием и отображением действия на экране, широкая совместимость – работают с абсолютным большинством программ для рисования, 3D моделирования и обработки изображения.

Доступность: планшеты One распространяются производителем не на всех рынках. One продается в Азии (Япония, Китай, Индия и т.д), в России и странах СНГ, в Латинской Америке. Варианты размеров: S (Small, A6) и M (Medium, A5).

Характеристики продукта:

Чувствительность к нажатию: 2048 уровней

Перо: эргономичное, не требующее батареек перо Intuos Pen с двумя кнопками и сменными наконечниками,

Подходит для правшей и левшей

2 года гарантии

Поддержка Multi-touch: нет

Поддержка беспроводного модуля: нет

Разрешение: 100 линий на мм или 2540 линий на дюйм

Скорость считывания: 133 точки в секунду

Технология: метод электромагнитного резонанса

Клавиши ExpressKeys: нет

Touch Ring: нет

Физические размеры:

Размеры: 210 x 146 x 8.7 мм

Площадь чувствительной поверхности: 152 х 95 мм

Вес: 251 г (планшет) + 9 г (перо)

Интерфейс и требования:

Интерфейс: USB

Требования к ПК: Windows 7 или более новая, Vista и XP - не поддерживаются

Требования к Mac: OS X 10.10 или более новая

Подключение к интернету: однократное, для загрузки драйверов

Комплект поставки:

Планшет One by Wacom Medium

Перо

USB-кабель

3 стандартных наконечника

Пинцет для замены наконечника

Инструкция

Дополнительные аксессуары: