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Графический планшет Wacom One S, размер А6 (CTL-472-S)

  • One S, размер А6 (CTL-472-S)
  • One S, размер А6 (CTL-472-S)
  • One S, размер А6 (CTL-472-S)
  • One S, размер А6 (CTL-472-S)
  • One S, размер А6 (CTL-472-S)
Код товара:УТ-00081140
Артикул:CTL-472-S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Вторая серия планшетов Wacom One (или One by Wacom) обладает повышенной чувствительностью: планшет распознает 2048 уровней нажатия (предыдущая версия – только 1024). Второе важное изменение: новое перо LP-190K («Intuos Pen») - такое же, как у всех современных планшетов Intuos, более эргономичной формы и с возможностью использования разных типов наконечников. Наконец, немного изменился внешний вид: теперь верхняя поверхность целиком матовая, без вставки из глянцевого пластика, а нижняя – ярко-красного цвета (у предыдущих моделей - кислотно-зеленая).

Основные отличия от более дорогих планшетов Intuos заключаются в следующем: отсуствует возможность управления пальцами (Pen & Touch), нет кнопок быстрого доступа (ExpressKeys), в комплекте нет специального программного обеспечения для творчества.

Преимущества планшетов Wacom: отсутствие батареек в перьях, высокая чувствительность перьев, возможность использования разных наконечников (жесткие, мягкие, фетровые), минимальная задержка между касанием и отображением действия на экране, широкая совместимость – работают с абсолютным большинством программ для рисования, 3D моделирования и обработки изображения.

Доступность: планшеты One распространяются производителем не на всех рынках. One продается в Азии (Япония, Китай, Индия и т.д), в России и странах СНГ, в Латинской Америке. Варианты размеров: S (Small, A6) и M (Medium, A5).

Характеристики продукта:

  • Чувствительность к нажатию: 2048 уровней
  • Перо: эргономичное, не требующее батареек перо Intuos Pen с двумя кнопками и сменными наконечниками,
  • Подходит для правшей и левшей
  • 2 года гарантии
  • Поддержка Multi-touch: нет
  • Поддержка беспроводного модуля: нет
  • Разрешение: 100 линий на мм или 2540 линий на дюйм
  • Скорость считывания: 133 точки в секунду
  • Технология: метод электромагнитного резонанса
  • Клавиши ExpressKeys: нет
  • Touch Ring: нет

Физические размеры:

  • Размеры: 210 x 146 x 8.7 мм
  • Площадь чувствительной поверхности: 152 х 95 мм
  • Вес: 251 г (планшет) + 9 г (перо)

Интерфейс и требования:

  • Интерфейс: USB
  • Требования к ПК: Windows 7 или более новая, Vista и XP - не поддерживаются
  • Требования к Mac: OS X 10.10 или более новая
  • Подключение к интернету: однократное, для загрузки драйверов

Комплект поставки:

  • Планшет One by Wacom Medium
  • Перо
  • USB-кабель
  • 3 стандартных наконечника
  • Пинцет для замены наконечника
  • Инструкция

Дополнительные аксессуары:

  • Стандартные наконечники ACK-20001
  • Фетровые наконечники ACK-20003
  • Мягкие наконечники ACK-20004
  • Перо LP-190K