Графический планшет Wacom One S (CTL-472-N)
Код товара : УТ-00021573
Артикул : CTL-472-N
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Вторая серия планшетов Wacom One (или One by Wacom) обладает повышенной чувствительностью: планшет распознает 2048 уровней нажатия (предыдущая версия – только 1024). Второе важное изменение: новое перо LP-190K («Intuos Pen») - такое же, как у всех современных планшетов Intuos, более эргономичной формы и с возможностью использования разных типов наконечников. Наконец, немного изменился внешний вид: теперь верхняя поверхность целиком матовая, без вставки из глянцевого пластика, а нижняя – ярко-красного цвета (у предыдущих моделей - кислотно-зеленая).
Основные отличия от более дорогих планшетов Intuos заключаются в следующем: отсуствует возможность управления пальцами (Pen & Touch), нет кнопок быстрого доступа (ExpressKeys), в комплекте нет специального программного обеспечения для творчества.
Преимущества планшетов Wacom: отсутствие батареек в перьях, высокая чувствительность перьев, возможность использования разных наконечников (жесткие, мягкие, фетровые), минимальная задержка между касанием и отображением действия на экране, широкая совместимость – работают с абсолютным большинством программ для рисования, 3D моделирования и обработки изображения.
Доступность: планшеты One распространяются производителем не на всех рынках. One продается в Азии (Япония, Китай, Индия и т.д), в России и странах СНГ, в Латинской Америке. Варианты размеров: S (Small, A6) и M (Medium, A5).
Характеристики продукта:
- Чувствительность к нажатию: 2048 уровней
- Перо: эргономичное, не требующее батареек перо Intuos Pen с двумя кнопками и сменными наконечниками,
- Подходит для правшей и левшей
- 2 года гарантии
- Поддержка Multi-touch: нет
- Поддержка беспроводного модуля: нет
- Разрешение: 100 линий на мм или 2540 линий на дюйм
- Скорость считывания: 133 точки в секунду
- Технология: метод электромагнитного резонанса
- Клавиши ExpressKeys: нет
- Touch Ring: нет
Физические размеры:
- Размеры: 210 x 146 x 8.7 мм
- Площадь чувствительной поверхности: 152 х 95 мм
- Вес: 251 г (планшет) + 9 г (перо)
Интерфейс и требования:
- Интерфейс: USB
- Требования к ПК: Windows 7 или более новая, Vista и XP - не поддерживаются
- Требования к Mac: OS X 10.10 или более новая
- Подключение к интернету: однократное, для загрузки драйверов
Комплект поставки:
- Планшет One by Wacom Medium
- Перо
- USB-кабель
- 3 стандартных наконечника
- Пинцет для замены наконечника
- Инструкция
Дополнительные аксессуары:
- Стандартные наконечники ACK-20001
- Фетровые наконечники ACK-20003
- Мягкие наконечники ACK-20004
- Перо LP-190K