Описание

Вторая серия планшетов Wacom One (или One by Wacom) обладает повышенной чувствительностью: планшет распознает 2048 уровней нажатия (предыдущая версия – только 1024). Второе важное изменение: новое перо LP-190K («Intuos Pen») - такое же, как у всех современных планшетов Intuos, более эргономичной формы и с возможностью использования разных типов наконечников. Наконец, немного изменился внешний вид: теперь верхняя поверхность целиком матовая, без вставки из глянцевого пластика, а нижняя – ярко-красного цвета (у предыдущих моделей - кислотно-зеленая).

Основные отличия от более дорогих планшетов Intuos заключаются в следующем: отсуствует возможность управления пальцами (Pen & Touch), нет кнопок быстрого доступа (ExpressKeys), в комплекте нет специального программного обеспечения для творчества.

Преимущества планшетов Wacom: отсутствие батареек в перьях, высокая чувствительность перьев, возможность использования разных наконечников (жесткие, мягкие, фетровые), минимальная задержка между касанием и отображением действия на экране, широкая совместимость – работают с абсолютным большинством программ для рисования, 3D моделирования и обработки изображения.

Доступность: планшеты One распространяются производителем не на всех рынках. One продается в Азии (Япония, Китай, Индия и т.д), в России и странах СНГ, в Латинской Америке. Варианты размеров: S (Small, A6) и M (Medium, A5).

Дополнительные аксессуары: