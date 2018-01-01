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Графический планшет Wacom Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)

  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
  • Intuos S Bluetooth, зеленый (CTL-4100WLE-N)
Код товара:УТ-00029809
Артикул:CTL-4100WLE-N

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Wacom Intuos S Bluetooth — это эргономичный графический планшет с беспроводным подключением и ультратонким дизайном. Он имеет 7-дюймовую рабочую поверхность, которая занимает 75 процентов ширины планшета. Комплектуется высокоточным пером, не требующим зарядки. Его чувствительность к нажатию составляет 4096 уровней. Модель позволяет бесплатно загрузить до двух уникальных приложений для творческих задач.

Универсальные по своим возможностям, эти перьевые планшеты годятся для любой работы с цифровой графикой — остается лишь вопрос выбора программного обеспечения. В зависимости от модели устройства, пользователю будет доступно до трех творческих приложений, достаточно функциональных даже для коммерческих проектов.

Для модели Intuos S Bluetooth можно загрузить бесплатно две из трех предложенных творческих программ.

Основной технический параметр любого перьевого планшета — чувствительность к нажиму. Для перьев Wacom Pen 4K, которыми комплектуются новые Intuos, она составляет 4096 уровней, что вдвое больше, чем у перьев для предыдущего поколения этих планшетов.

Дизайн новых Intuos также претерпел некоторые изменения, сохранив при этом знакомые черты. Так, клавиши ExpressKeys стали вогнутыми и выстроились в ряд в верхней части планшета, образуя желоб, в который можно класть перо, когда оно не нужно, — удобное решение, когда устройство остается на рабочем столе. Для транспортировки планшета все так же предусмотрена петлица с логотипом Wacom, встроенная в верхний торец устройства.

Рабочая поверхность всех Intuos выполнена в черном цвете, а нижняя часть может быть выполнена в черном или нежном фисташковом.

Комплектное перо Wacom Pen 4K стало более эргономичным. Его прорезиненная основная часть обеспечивает лучшее сцепление с пальцами. Задняя же часть пера представляет собой колпачок встроенного пенала, где хранятся три запасных наконечника. Колпачок надежно крепится к телу пера с помощью многошаговой резьбы.

Характеристики:

  • Габариты (в упаковке): 227 × 187 × 35,5 мм
  • Габариты (планшета): 200 × 160 × 8,8 мм
  • Вес: 520 г
  • Вес (без упаковки): 250 г
  • Формат рабочей области: A6
  • Количество уровней нажима: 4096
  • Разрешение рабочей поверхности (линий на дюйм): 2540
  • Модель комплектного пера: Wacom Pen 4K
  • Чувствительность к наклону пера: Нет
  • Чувствительность к вращению пера: Нет
  • Наличие программируемых кнопок: Да, 4 кнопки
  • Встроенный Bluetooth: Да
  • Поддержка Multi-touch: Нет
  • Наличие TouchRing: Нет


Доступные для загрузки программы:
Две на выбор: Corel® Painter® Essentials™ 6, Corel® AfterShot™ 3, CLIP STUDIO PAINT PRO


Системные требования:

PC: Windows® 7 или новее (за исключением Windows 10 S; последний service pack/сборка) Mac: OS X 10.11 или новее (последнее обновление) Для работы Corel Painter Essentials 6, Corel AfterShot 3 и Clip Studio Paint Pro требуется 64-битная операционная система.