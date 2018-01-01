Wacom Intuos S Bluetooth — это эргономичный графический планшет с беспроводным подключением и ультратонким дизайном. Он имеет 7-дюймовую рабочую поверхность, которая занимает 75 процентов ширины планшета. Комплектуется высокоточным пером, не требующим зарядки. Его чувствительность к нажатию составляет 4096 уровней. Модель позволяет бесплатно загрузить до двух уникальных приложений для творческих задач.

Универсальные по своим возможностям, эти перьевые планшеты годятся для любой работы с цифровой графикой — остается лишь вопрос выбора программного обеспечения. В зависимости от модели устройства, пользователю будет доступно до трех творческих приложений, достаточно функциональных даже для коммерческих проектов.

Для модели Intuos S Bluetooth можно загрузить бесплатно две из трех предложенных творческих программ.

Основной технический параметр любого перьевого планшета — чувствительность к нажиму. Для перьев Wacom Pen 4K, которыми комплектуются новые Intuos, она составляет 4096 уровней, что вдвое больше, чем у перьев для предыдущего поколения этих планшетов.

Дизайн новых Intuos также претерпел некоторые изменения, сохранив при этом знакомые черты. Так, клавиши ExpressKeys стали вогнутыми и выстроились в ряд в верхней части планшета, образуя желоб, в который можно класть перо, когда оно не нужно, — удобное решение, когда устройство остается на рабочем столе. Для транспортировки планшета все так же предусмотрена петлица с логотипом Wacom, встроенная в верхний торец устройства.

Рабочая поверхность всех Intuos выполнена в черном цвете, а нижняя часть может быть выполнена в черном или нежном фисташковом.

Комплектное перо Wacom Pen 4K стало более эргономичным. Его прорезиненная основная часть обеспечивает лучшее сцепление с пальцами. Задняя же часть пера представляет собой колпачок встроенного пенала, где хранятся три запасных наконечника. Колпачок надежно крепится к телу пера с помощью многошаговой резьбы.

Характеристики:

Габариты (в упаковке): 227 × 187 × 35,5 мм

Габариты (планшета): 200 × 160 × 8,8 мм

Вес: 520 г

Вес (без упаковки): 250 г

Формат рабочей области: A6

Количество уровней нажима: 4096

Разрешение рабочей поверхности (линий на дюйм): 2540

Модель комплектного пера: Wacom Pen 4K

Чувствительность к наклону пера: Нет

Чувствительность к вращению пера: Нет

Наличие программируемых кнопок: Да, 4 кнопки

Встроенный Bluetooth: Да

Поддержка Multi-touch: Нет

Наличие TouchRing: Нет



Доступные для загрузки программы:

Две на выбор: Corel® Painter® Essentials™ 6, Corel® AfterShot™ 3, CLIP STUDIO PAINT PRO



Системные требования:

PC: Windows® 7 или новее (за исключением Windows 10 S; последний service pack/сборка) Mac: OS X 10.11 или новее (последнее обновление) Для работы Corel Painter Essentials 6, Corel AfterShot 3 и Clip Studio Paint Pro требуется 64-битная операционная система.