Графический планшет Wacom Intuos Pro M (PTH-660-N)
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Характеристики
Описание
Цифровые технологии стали еще лучше
- Подключите устройство к своему компьютеру Mac или PC с Windows, используя USB-кабель или технологию Bluetooth, установите драйверы — и можете приступать к работе в любом творческом приложении.
- Непревзойденно точное перо Wacom Pro Pen 2 поможет почувствовать работу, как никогда прежде.
- Качественные материалы и компактный корпус делают планшет идеальным инструментом.
Новое перо Wacom Pro Pen 2: естественность и точность
Новое перо Wacom Pro Pen 2 создано, чтобы быть продолжением вашей руки. Его непревзойденная чувствительность и «отзывчивость» помогут вашим талантам подняться на новый уровень.
- Выдающаяся чувствительность к нажатию
- Поддержка естественного наклона
- Практически без задержек
- Отсутствие батареек или подзарядки
Тонкий элегантный корпус
В комплект всех Wacom Intuos Pro включена подставка для пера со стальным основанием, предназначенная для хранения запасных наконечников. А еще в нее встроен удобный инструмент для замены наконечников.
Модель Wacom Intuos Pro доступна в среднем и большом размерах, при этом оба варианта более компактны, чем устройства предыдущих поколений. Корпус Wacom Intuos Pro сделан из высококачественных первоклассных материалов: черного анодированного алюминия и стекловолокнистого композитного пластика. Несмотря на толщину всего 8 мм, планшет на ощупь надежный и прочный.
Привычный для вас стиль работы
Wacom Intuos Pro позволяет полностью сосредоточиться на самом важном — творчестве.
- Настраиваемые клавиши ExpressKeys™ и сенсорное кольцо Touch Ring обеспечивают быстрый доступ к повседневным задачам.
- Благодаря боковым кнопкам Wacom Pro Pen 2 нужные команды и элементы управления всегда у вас под рукой.
- Жесты multi-touch делают навигацию по рабочим материалам очень простой — как на смартфоне.
- Для Wacom Intuos Pro доступны три типа текстурированных накладок*, изменяющих тактильные ощущения при работе. Каждый тип соответствует определенной бумаге для рисования, от гладкой до шероховатой.
* Приобретается отдельно
Всегда можно добавить новые возможности
Вы купили Wacom Intuos Pro* и внезапно поняли, что хотите начинать проекты с эскизов на бумаге? Все, что для этого нужно, можно приобрести отдельно — включая ручку Finetip Pen и зажим для бумаги.
* Не относится к модели Intuos Pro S
Комплект поставки:
- Графический планшет Intuos Pro M
- Перо Wacom Pro Pen 2
- Набор наконечников: 6 стандартных, 4 наконечника-фломастера
- Подставка для пера
- 4 цветных идентификационных кольца для пера
- Образец текстурированной накладки
- Кабель USB, 2 м.
- Руководство по быстрому запуску
Системные требования:
- ПК: Windows 7, 8 или 10
- Macintosh®: Mac OS X 10.10 или выше, процессор Intel®
- USB порт
- Интернет соединение для установки драйвера
Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)
- Зажим для бумаги Wacom,
- гелевая ручка Wacom Finetip Pen,
- шариковая ручка Wacom Ballpoint Pen,
- стандартные наконечники Wacom (набор из 5 штук),
- наконечники-фломастеры Wacom (набор из 3 штук),
- чернильные стержни Wacom Finetip (набор из 3 штук),
- чернильные стержни Wacom Ballpoint (набор из 3 штук),
- защитный чехол Wacom (средний или большой размер),
- текстурированные накладки Wacom Texture Sheets (гладкая, стандартная и шероховатая),
- перья предыдущих поколений (Pro, Classic, Art и т.д.)
Отличия версий: PTH-660-N отличается от PTH-660-R только предполагаемым регионом распространения.