Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Графический планшет Wacom Intuos Pro M (PTH-660-N)

  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
  • Intuos Pro M (PTH-660-N)
Код товара:УТ-00079081
Артикул:PTH-660-N

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Цифровые технологии стали еще лучше

  • Подключите устройство к своему компьютеру Mac или PC с Windows, используя USB-кабель или технологию Bluetooth, установите драйверы — и можете приступать к работе в любом творческом приложении.
  • Непревзойденно точное перо Wacom Pro Pen 2 поможет почувствовать работу, как никогда прежде.
  • Качественные материалы и компактный корпус делают планшет идеальным инструментом.

Новое перо Wacom Pro Pen 2: естественность и точность
Новое перо Wacom Pro Pen 2 создано, чтобы быть продолжением вашей руки. Его непревзойденная чувствительность и «отзывчивость» помогут вашим талантам подняться на новый уровень.

  • Выдающаяся чувствительность к нажатию
  • Поддержка естественного наклона
  • Практически без задержек
  • Отсутствие батареек или подзарядки

Тонкий элегантный корпус
В комплект всех Wacom Intuos Pro включена подставка для пера со стальным основанием, предназначенная для хранения запасных наконечников. А еще в нее встроен удобный инструмент для замены наконечников.

Модель Wacom Intuos Pro доступна в среднем и большом размерах, при этом оба варианта более компактны, чем устройства предыдущих поколений. Корпус Wacom Intuos Pro сделан из высококачественных первоклассных материалов: черного анодированного алюминия и стекловолокнистого композитного пластика. Несмотря на толщину всего 8 мм, планшет на ощупь надежный и прочный.

Привычный для вас стиль работы
Wacom Intuos Pro позволяет полностью сосредоточиться на самом важном — творчестве.

  • Настраиваемые клавиши ExpressKeys™ и сенсорное кольцо Touch Ring обеспечивают быстрый доступ к повседневным задачам.
  • Благодаря боковым кнопкам Wacom Pro Pen 2 нужные команды и элементы управления всегда у вас под рукой.
  • Жесты multi-touch делают навигацию по рабочим материалам очень простой — как на смартфоне.
  • Для Wacom Intuos Pro доступны три типа текстурированных накладок*, изменяющих тактильные ощущения при работе. Каждый тип соответствует определенной бумаге для рисования, от гладкой до шероховатой.

* Приобретается отдельно

Всегда можно добавить новые возможности
Вы купили Wacom Intuos Pro* и внезапно поняли, что хотите начинать проекты с эскизов на бумаге? Все, что для этого нужно, можно приобрести отдельно — включая ручку Finetip Pen и зажим для бумаги.
* Не относится к модели Intuos Pro S

Комплект поставки:

  • Графический планшет Intuos Pro M
  • Перо Wacom Pro Pen 2
  • Набор наконечников: 6 стандартных, 4 наконечника-фломастера
  • Подставка для пера
  • 4 цветных идентификационных кольца для пера
  • Образец текстурированной накладки
  • Кабель USB, 2 м.
  • Руководство по быстрому запуску

Системные требования:

  • ПК: Windows 7, 8 или 10
  • Macintosh®: Mac OS X 10.10 или выше, процессор Intel®
  • USB порт
  • Интернет соединение для установки драйвера

Дополнительные принадлежности (продаются отдельно)

  • Зажим для бумаги Wacom,
  • гелевая ручка Wacom Finetip Pen,
  • шариковая ручка Wacom Ballpoint Pen,
  • стандартные наконечники Wacom (набор из 5 штук),
  • наконечники-фломастеры Wacom (набор из 3 штук),
  • чернильные стержни Wacom Finetip (набор из 3 штук),
  • чернильные стержни Wacom Ballpoint (набор из 3 штук),
  • защитный чехол Wacom (средний или большой размер),
  • текстурированные накладки Wacom Texture Sheets (гладкая, стандартная и шероховатая),
  • перья предыдущих поколений (Pro, Classic, Art и т.д.)

Отличия версий: PTH-660-N отличается от PTH-660-R только предполагаемым регионом распространения.