Wacom Cintiq 16" – дисплей, созданный для творчества. Разрешение 1920x1080 (Full HD) позволяет рассмотреть каждую деталь работы. Благодаря уменьшению параллакса курсор отображается точно в том месте, где его рассчитывает увидеть пользователь. Антибликовая пленка способствует появлению отвлекающих отражений в процессе творчества.

Cintiq 16 укомплектован пером Wacom Pro Pen 2, предоставляющим пользователю самую современную перьевую технологию для решения творческих задач. Каждый жест, каждое движение руки художника воспроизводится с безошибочной точностью благодаря 8 192 уровням чувствительности к нажатию. Pro Pen 2 отличается четырехкратной точностью и самой передовой в отрасли поддержкой наклона, оно воссоздает любой жест – от легчайшего касания до самого сильного нажатия. Конструкция Pro Pen 2 максимально оптимизирована, и обеспечивает максимально естественные ощущения: вес пера минимален, область захвата имеет противоскользящее резиновое покрытие и руке комфортно держать перо в течение долгих часов; кнопки расположены в пределах легкой досягаемости большого или указательного пальца. Сменные наконечники помогают передать ощущения привычной работы инструментами традиционного арсенала художника. Перо работает практически без опозданий и без батареек - ему не нужна подзарядка. Инновационные перо Wacom Pro Pen 2 и компактный дисплей диагональю 15,6 дюйма вместе способны сделать процесс творчества комфортным и продуктивным.

Интересной находкой можно зазвать решение по хранению запасных наконечников: они расположены в съемном держателе для пера. Так же в держатель встроен и пинцет для замены наконечников. Дисплей имеет встроенные ножки с углом наклона 19°, что позволяет найти идеальное положение для работы. Для большего удобства регулирования угла обзора (увеличения угла подъема, наклона и поворота дисплея) можно отдельно приобрести эргономичную подставку Wacom с углом наклона от 19° до 68°.

Так же стоит обратить внимание на надежность крепления кабеля к корпусу планшета – место крепление закрыто специальной крышкой для предотвращения расшатывания кабеля и разъема. Материалы, из которых изготовлен планшет, прочные и устойчивые к контактным повреждениям.

Cintiq 16 адаптирован под правую и левую руку. Совместим со всей линейкой дополнительных перьев в ассортиментном ряду Wacom – что позволяет еще точнее настраивать его под свои рабочие задачи и предпочтения.