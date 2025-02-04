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Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 X-Mount

  • Nokton 50mm f/1.2 X-Mount
  • Nokton 50mm f/1.2 X-Mount
  • Nokton 50mm f/1.2 X-Mount
Код товара:УТ-00076160
Артикул:@ BA378A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Объектив Nokton 50mm f/1.2 для камер Fujifilm был перерасчитан с учетом меньшего размера матрицы камер X-серии. Поэтому объектив получился меньше и компактнее. В этой модели используется оптическая схема Pоннар c ассиметричными передними и задними группами линз. Асферические элементы не используются, но есть 2 элемента с аномальной частичной дисперсией, которые подавляют хроматические аберрации (ложные цвета). Объектив оснащен электронным чипом, который обеспечивает электронную коммуникацию с камерой. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени. В комплект включена небольшая металлическая бленда для защиты от засветки при ярком боковом или контровом освещении.

Фокусное расстояние 75 мм (в полнокадровом эквиваленте) и высокая светосила делает данную модель идеальным выбором для портретной фотографии и других сюжетов, в которых может пригодиться творческое управление глубиной резкости. 12-лепестковая диафрагма создает мягкое размытие с приятной округлой передачей бликов в расфокусированных областях.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, а все маркировки нанесены с гравировкой, что не дает им стираться со временем. Благодаря наличию связи с камерой вы можете использовать полуавтоматический режим приоритета диафрагмы, также доступна помощь при фокусировке и отображение дистанции (с глубиной резкости) на мониторе камеры.

Внимание, камеры Fujifilm старых поколений не поддерживают электронное соединение с объективом:

X-T

  • X-T1
  • X-T20
  • X-T10
  • X-T200
  • X-T100

X-Pro

  • X-Pro2
  • X-Pro1

X-E

  • X-E3
  • X-E2
  • X-E1

X-M

  • X-M1

X-A

  • X-A7
  • X-A5
  • X-A3
  • X-A2
  • X-A1

При использовании с этими камерами выберите "Съемка без объектива" в меню.