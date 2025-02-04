Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 X-Mount
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Характеристики
Описание
Объектив Nokton 50mm f/1.2 для камер Fujifilm был перерасчитан с учетом меньшего размера матрицы камер X-серии. Поэтому объектив получился меньше и компактнее. В этой модели используется оптическая схема Pоннар c ассиметричными передними и задними группами линз. Асферические элементы не используются, но есть 2 элемента с аномальной частичной дисперсией, которые подавляют хроматические аберрации (ложные цвета). Объектив оснащен электронным чипом, который обеспечивает электронную коммуникацию с камерой. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени. В комплект включена небольшая металлическая бленда для защиты от засветки при ярком боковом или контровом освещении.
Фокусное расстояние 75 мм (в полнокадровом эквиваленте) и высокая светосила делает данную модель идеальным выбором для портретной фотографии и других сюжетов, в которых может пригодиться творческое управление глубиной резкости. 12-лепестковая диафрагма создает мягкое размытие с приятной округлой передачей бликов в расфокусированных областях.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, а все маркировки нанесены с гравировкой, что не дает им стираться со временем. Благодаря наличию связи с камерой вы можете использовать полуавтоматический режим приоритета диафрагмы, также доступна помощь при фокусировке и отображение дистанции (с глубиной резкости) на мониторе камеры.
Внимание, камеры Fujifilm старых поколений не поддерживают электронное соединение с объективом:
X-T
- X-T1
- X-T20
- X-T10
- X-T200
- X-T100
X-Pro
- X-Pro2
- X-Pro1
X-E
- X-E3
- X-E2
- X-E1
X-M
- X-M1
X-A
- X-A7
- X-A5
- X-A3
- X-A2
- X-A1
При использовании с этими камерами выберите "Съемка без объектива" в меню.