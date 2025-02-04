Очень компактный и легкий объектив («блинчик»), отлично подходящий для пейзажной съемки, уличной и travel-фотографии, портретов в окружении. Длина выступающей из камеры части корпуса составляет всего 23.5 мм, поэтому его очень удобно использовать в качестве повседневного с камерами Fujifilm серии X-T и X-E – вместе с ним они становятся практически карманными. Объектив полностью мануальный, фокусировка и установка диафрагмы осуществляются вручную, однако имеется и электронный чип, сообщающий данные EXIF, включая фокусное расстояние и выбранное диафрагменное число, что позволяет камере автоматически включать помощь для ручной фокусировки и эффективно использовать матричный стабилизатор (при его наличии).

Фокусировка используется с помощью полностью металлического геликоидного блока, выполненного с прецизионной точностью. Кольцо вращается очень плавно, с умеренным сопротивлением, общий ход кольца составляет около 100°. Благодаря механическому приводу фокусировки и достаточно большой глубине резкости вы можете заранее выставить дистанцию фокуса по шкале, что очень удобно для сюжетов, требующих высокой скорости реакции и съемки на ходу: например, для уличной съемки или репортажа. Кольцо диафрагмы вращается с четкими отсечками по 1/3 ступени. Корпус полностью металлический, все маркировки нанесены с гравировкой, поэтому цифры и надписи не стираются с течением времени.

Объектив обладает широким полем зрения – 27 мм в эквиваленте для полного кадра, – но при этом не искажает перспективу так сильно, как сверхширокоугольные объективы, что вполне позволяет использовать его даже в портретной съемке. Оптическая схема включает 7 элементов в 5 группах, из них 1 двусторонний асферический и 1 с аномальной частичной дисперсией (низкодисперсионный). Даже на полностью открытой диафрагме изображение отличается высокой резкостью и контрастностью, закрытие диафрагмы до f/4 - f/5.6 дает лишь незначительное улучшение и так хороших показателей. Хроматические аберрации находятся на невысоком уровне – в основном они заметны ближе к краям кадра, а также в таких экстремальных случаях как, например, солнечные зайчики на водной поверхности.

Широкоугольный блинчик Voigtlander Color-Skopar 18mm f/2.8 очень приятен в использовании и может составить отличную пару для стандартного Ultron 27mm f/2, который настолько же компактен. Эту пару очень удобно брать с собой как на прогулки по городу, так и в дальние путешествия.

Внимание, камеры Fujifilm старых поколений не поддерживают электронное соединение с объективом:

X-T

X-T1

X-T20

X-T10

X-T200

X-T100

X-Pro

X-Pro2

X-Pro1

X-E

X-E3

X-E2

X-E1

X-M

X-M1

X-A

X-A7

X-A5

X-A3

X-A2

X-A1

При использовании с этими камерами выберите "Съемка без объектива" в меню.