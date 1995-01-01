Viltrox Weeylite S05 – компактный светодиодный осветитель с режимами цветного освещения (RGB), регулируемой температурой белого и спецэффектами.

Управлять цветом удобнее всего через мобильное приложение Weelite Pro, которое позволяет управлять несколькими световыми панелями или группами панелей одновременно. Вы можете выбрать нужный цвет из палитры, подобрать его с помощью значений RGB каналов, или просто навести камеру телефона для копирования. Белый цвет регулируется в пределах от 2800 до 6800 К. Высокая точность цветопередачи (CRI 95, TLCI 97) обеспечивает правильное отображение тонов кожи.

Вы также можете управлять параметрами свечения с помощью кнопок и небольшого OLED экрана на задней панели устройства. 26 различных спецэффектов (полицейская мигалка, молнии, фейерверк и так далее) помогают при съемке творческих видео. Встроенного аккумулятора хватает на 70 минут работы с максимальной яркостью.