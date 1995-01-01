Компактная светодиодная панель с изменяемой температурой белого (28 светодиодов) и цветным RGB режимом (24 светодиода). Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 3000 мАч, которого хватает на 80 минут работы с максимальной яркостью. Также возможна постоянная работа с питанием от USB сетевого адаптера или пауэрбанка. Управление осуществляется с помощью кнопок на боковой панели и небольшого OLED экрана. Может использоваться как в качестве основного света, так и для цветной подсветки фона.