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Осветитель Viltrox Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB

  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
  • Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
Код товара:УТ-00058794
Артикул:RB08P

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная светодиодная панель с изменяемой температурой белого (28 светодиодов) и цветным RGB режимом (24 светодиода). Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 3000 мАч, которого хватает на 80 минут работы с максимальной яркостью. Также возможна постоянная работа с питанием от USB сетевого адаптера или пауэрбанка. Управление осуществляется с помощью кнопок на боковой панели и небольшого OLED экрана. Может использоваться как в качестве основного света, так и для цветной подсветки фона.