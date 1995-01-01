Осветитель Viltrox Weeylite RB08P, светодиодный, 8 Вт, 2500-8500К, RGB
Код товара:УТ-00058794
Артикул:RB08P
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность8 Вт
Освещенность850 лк на 0.5 м
Световой поток630 лм
Цветовая температура2500К - 8500К
Индекс CRI≥ 95
Регулировка мощности10% - 100%, плавная
Работа от аккумуляторавстроенный литий-ионный аккумулятор 3.7В 3000 мАч, прибл. 80 мин. работы на максимальной мощности
Работа от сетиот USB сетевого адаптера (не входит в комплект)
Система охлажденияпассивная
Тип креплениягнезда 1/4" снизу и сбоку
Вес166 г
Размеры115 х 68 х 14 мм
Комплектацияосветитель, кабель USB, адаптер в башмак
Страна производстваКитай
Описание
Компактная светодиодная панель с изменяемой температурой белого (28 светодиодов) и цветным RGB режимом (24 светодиода). Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 3000 мАч, которого хватает на 80 минут работы с максимальной яркостью. Также возможна постоянная работа с питанием от USB сетевого адаптера или пауэрбанка. Управление осуществляется с помощью кнопок на боковой панели и небольшого OLED экрана. Может использоваться как в качестве основного света, так и для цветной подсветки фона.