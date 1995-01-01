Широкоугольный конвертер Viltrox WCL-X100VI сокращает фокусное расстояние объектива Fujifilm X100 приблизительно в 0.8х, с 35 до 28 мм в 35-мм эквиваленте. Он подходит для всех 6 поколений камер Fujifilm X100: при использовании с первыми тремя (X100, X100S, X100T) вам нужно будет указать камере присутствие конвертера через меню, а с последующими моделями (X100F, X100V и X100VI) он распознается автоматически благодаря встроенному чипу-идентификатору. Viltrox пришлось изменить оригинальную оптическую схему: 5 элементов в 4 группах вместо 4 в 3 в оригинальных конвертерах Fujifilm WCL-X100 / WCL-X100II. Это было сделано прежде всего по юридическим причинам, чтобы не нарушать патенты Fujifilm. Судя по независимым тестам, характер изображения немного отличается от оригинального конвертера, но незначительно, едва заметно.

Широкоугольный конвертер хорошо подходит для съемки пейзажей, архитектуры, уличной съемки в путешествиях и фотографирования в интерьерах. Поскольку конвертер весит всего 130 г, он почти не изменяет балансировку камеры, эффективная светосила объектива остается без изменений. WCL-X100VI выполнен в очень компактном металлическом корпусе, вы с легкостью можете носить его в кармане сумки или верхней одежды, устанавливая на камеру только при необходимости, благо это занимает всего несколько секунд. Конвертер просто заворачивается по резьбе в штатное крепление, никакие дополнительные адаптеры не требуются. Благодаря кольцу с насечками на корпусе, закручивать и откручивать конвертер стало значительно проще (по сравнению с гладким корпусом оригинальных насадок Fujifilm).

Характеристики