Осветитель Viltrox Weeylite S03, светодиодный, 2800-6800К, RGB, 4 Вт, серый
Код товара : УТ-00061335
Артикул : S03-G
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
4 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Освещенность
350 лк на 0.5 м при 5500К
Работа от сети
по USB (сетевой адаптер не входит в комплект)
Световой поток, лм
300
Минимальная цветовая температура, K
2800
Максимальная цветовая температура, K
6800
Прочие характеристики
Вес
72 г
Вес (брутто), г
0.110
Комплектация
осветитель, USB-C кабель, адаптер в башмак камеры
Описание
Карманный светодиодный осветитель. Поддерживает режим белого свечения с изменяемой температурой (2800-6800К), а также цветной RGB режим с выбором цвета по HSI (360°) или RGB гамме. Работает от встроенного аккумулятора 1000 мАч, которого хватает приблизительно на 1 час свечения с максимальной яркостью. Заряжается по USB, может работать с постоянным питанием от сетевого зарядного устройства или универсального USB аккумулятора. Управление осуществляется через мобильное приложение, которое позволяет распределить несколько таких осветителей по группам и отдельно управлять параметрами свечения каждой.
Присутствует и режим спецэффектов, который насчитывает 20 эффектов, таких как «молния», «полицейская сирена», «свечи», «фейерверк» и так далее. Вдобавок к этому есть 6 режимов переливающегося света (красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый). Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать его на стойки, штативы и другие держатели, а также соединять пару таких осветителей между собой.