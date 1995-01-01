Описание

Viltrox Retro 08X – компактный светодиодный осветитель мощностью 8 Вт с изменяемой температурой белого и цветным RGB режимом. Всего на поверхности панели располагается 36 «холодных», 36 «теплых» и 36 RGB светодиодов. Благодаря высокому индексу цветопередачи CRI 95 даже сложные оттенки (такие как тона кожи), передаются естественно, без искажений.

Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 3.5 часов работы при 100% яркости. Прибор заряжается через USB-C порт током 5В 2А, полная зарядка занимает 7 часов.

Retro 08X поддерживает 26 световых спецэффектов, которые помогут в создании творческих видео: можно имитировать свет спецсигналов полиции / скорой / пожарной машины, мерцание телеэкрана, вспышки молнии, отблески фейерверка, свет от костра и так далее.

Управление настройками может осуществляться как с помощью кнопок на боковой поверхности Retro 08X, так и с помощью мобильного приложения. При дистанционном управлении несколько осветителей можно объединить в общую группу: всего поддерживается 6 групп и 19 каналов. Текущие настройки выводятся на небольшой ЖК экран на задней панели, что очень удобно.

Прибор выполнен в элегантном ретро-стиле с металлической рамкой корпуса и отделкой из эко-кожи. Он очень компактен (115 х 68 х 22 мм) и весит менее 200 г. Для установки на камеру, штатив или другой держатель на корпусе предусмотрено штативное гнездо 1/4"-20 и съемный адаптер в башмак для аксессуаров.

Комплектация