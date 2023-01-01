Описание

Компактный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором. На поверхности располагаются 108 светодиодов, 36 из которых являются RGB, что позволяет выбрать один из 360 цветов свечения. Цветовая температура белого света также настраивается в широком диапазоне: от 2500 К (теплый) до 8500 К (холодный). Есть несколько режимов «спецэффектов», таких как пульсирующий свет, имитация полицейской «люстры» и так далее. Отметим высокую точность цветопередачи: CRI 95, TLCI 97.

В зависимости от выбранного режима работы цветовая температура изменяется или большими шагами (3000, 4000, 5500 К), или маленькими (по 100 К). Для настройки цветных режимов можно использовать мобильное приложение (iOS, Android). Мобильное приложение также может работать в качестве пульта дистанционного управления на расстоянии до 15-20 метров (Bluetooth).

Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, чего хватает на 2 часа работы при максимальной яркости (1150 лм). Зарядка осуществляется через USB-C порт, можно использовать осветитель с постоянным питанием от сети или универсального аккумулятора. Информация об оставшемся заряде, яркости, режиме работы показывается на ярком OLED экране, расположенном с тыльной стороны.

Осветитель выполнен в прочном алюминиевом корпусе. С 2 сторон на нем расположены штативные гнезда. Также в комплекте идет небольшая тренога, которую можно использовать в качестве настольно штатива или рукоятки, держатель для телефона и адаптер для установки в башмак для аксессуаров.