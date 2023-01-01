Осветитель Viltrox Weeylite RB9, 12 Вт, 2500-8500 К, RGB
Код товара : УТ-00051701
Артикул : RB9
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
12 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0-100%, с шагом 1%
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Освещенность
1350 лк на 0.5 м
Световой поток, лм
1150
Минимальная цветовая температура, K
2500
Максимальная цветовая температура, K
8500
Работа от сети
через USB-C порт
Тип крепления
2 гнезда 1/4"-20
Прочие характеристики
Вес
265 г
Вес (брутто), г
0.650
Комплектация
осветитель, белый силиконовый рассеиватель, кабель USB-C, адаптер для установки в башмак, держатель для телефона, тренога, чехол, документация
Описание
Компактный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором. На поверхности располагаются 108 светодиодов, 36 из которых являются RGB, что позволяет выбрать один из 360 цветов свечения. Цветовая температура белого света также настраивается в широком диапазоне: от 2500 К (теплый) до 8500 К (холодный). Есть несколько режимов «спецэффектов», таких как пульсирующий свет, имитация полицейской «люстры» и так далее. Отметим высокую точность цветопередачи: CRI 95, TLCI 97.
В зависимости от выбранного режима работы цветовая температура изменяется или большими шагами (3000, 4000, 5500 К), или маленькими (по 100 К). Для настройки цветных режимов можно использовать мобильное приложение (iOS, Android). Мобильное приложение также может работать в качестве пульта дистанционного управления на расстоянии до 15-20 метров (Bluetooth).
Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, чего хватает на 2 часа работы при максимальной яркости (1150 лм). Зарядка осуществляется через USB-C порт, можно использовать осветитель с постоянным питанием от сети или универсального аккумулятора. Информация об оставшемся заряде, яркости, режиме работы показывается на ярком OLED экране, расположенном с тыльной стороны.
Осветитель выполнен в прочном алюминиевом корпусе. С 2 сторон на нем расположены штативные гнезда. Также в комплекте идет небольшая тренога, которую можно использовать в качестве настольно штатива или рукоятки, держатель для телефона и адаптер для установки в башмак для аксессуаров.