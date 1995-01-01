Viltrox RB-V12 – компактный светодиодный осветитель. Под рассеивающей матовой панелью располагается 36 «холодных», 36 «теплых» и 36 цветных RGB светодиодов, поэтому в цветном режиме осветитель работает практически так же ярко. Цветовая температура регулируется в очень широком диапазоне: от 2500 до 8500К, имеется 26 спецэффектов, а управлять цветом можно как с помощью кнопок на задней панели, так и через мобильное приложение.

Встроенный аккумулятор 4000 мАч обеспечивает около 70 минут работы на полной мощности, а также может использоваться для подзарядки телефона или другого мобильного устройства. Поддерживается быстрая зарядка USB PD / QC (9В 2А, 12В 2А).

Для установки на камеру, штатив или другой держатель предусмотрено стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20 и адаптер в башмак. На задней панели имеется магнитное крепление для крепления на стальные поверхности.

Высокая точность цветопередачи (CRI 95+, TLCI 97+) означает, что все цвета, включая такие сложные оттенки как, например, тона кожи, передаются максимально естественно.

Характеристики