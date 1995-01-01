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Осветитель Viltrox RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт

  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
  • RB-V12, RGB, 2500-8500К, 12 Вт
Код товара:УТ-00076670
Артикул:RB-V12

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Viltrox RB-V12 – компактный светодиодный осветитель. Под рассеивающей матовой панелью располагается 36 «холодных», 36 «теплых» и 36 цветных RGB светодиодов, поэтому в цветном режиме осветитель работает практически так же ярко. Цветовая температура регулируется в очень широком диапазоне: от 2500 до 8500К, имеется 26 спецэффектов, а управлять цветом можно как с помощью кнопок на задней панели, так и через мобильное приложение.

Встроенный аккумулятор 4000 мАч обеспечивает около 70 минут работы на полной мощности, а также может использоваться для подзарядки телефона или другого мобильного устройства. Поддерживается быстрая зарядка USB PD / QC (9В 2А, 12В 2А).

Для установки на камеру, штатив или другой держатель предусмотрено стандартное резьбовое гнездо 1/4"-20 и адаптер в башмак. На задней панели имеется магнитное крепление для крепления на стальные поверхности.

Высокая точность цветопередачи (CRI 95+, TLCI 97+) означает, что все цвета, включая такие сложные оттенки как, например, тона кожи, передаются максимально естественно.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 12 Вт
  • Световой поток: 1200 лм
  • Цветовая температура: 2500К ~ 8500К
  • Индекс CRI: 95+
  • Индекс TLCI: 97+
  • Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
  • Угол освещения: нет данных
  • Дистанционное управление: есть, через мобильное приложение
  • Работа от аккумулятора: встроенный литий-ионный аккумулятор 4000 мАч, около 70 минут работы на полной яркости
  • Работа от сети: зарядка и постоянное питание через USB Type C (5В/2A, 9В/2A, 12В/2A)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Байонет: нет
  • Тип крепления: 1/4"-20 + адаптер в башмак + магнитное крепление
  • Вес: 270 г
  • Размеры: 118 х 71 х 32.5 мм
  • Комплектация: осветитель, кабель USB, адаптер в башмак
  • Страна производства: Китай