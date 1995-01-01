Световой жезл Viltrox H18 мощностью 18 Вт позволит вам творчески осветить снимаемую сцену. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI 97) сложные оттенки, такие как тона кожи, передаются максимально естественно. Управление может осуществляться как с помощью клавиш на самом осветителе, так и дистанционно, через мобильное приложение. Предусмотрено штативное гнездо 1/4" для установки на студийные стойки, журавли и другие держатели.

Два в одном

Необычной особенностью модели является наличие сразу двух отдельных панелей диодов. С одной стороны расположен стандартный набор диодов с регулируемой цветовой температурой, а с другой RGB панель, что позволяет добиться максимальной производительности.

Творческая свобода

В комплект уже добавлены специальные шторки, с помощью которых вы сможете легко и просто регулировать угол луча. 26 режимов спецэффектов помогут реализовать необычные творческие идеи и помогут в производстве контента.

Автономная работа

В рукоятке осветителя спрятана батарея, что способна обеспечить до 110 минут работы. Также предусмотрен порт DC 5.5/2.5мм для работы от сети. В верхней и нижней части имеется крепление 1/4" для установки на треногу или иное крепление.

Работа с приложением

Фирменное приложение Weeylite откроет доступ к дистанционному управлению настройками прямо с экрана смартфона или планшета. Для удобства использования на осветителе имеется встроенный дисплей.

Характеристики:

Мощность: 18 Вт

18 Вт Светодиоды: 192 шт

192 шт Цветовая температура: 2800-6800К

2800-6800К Индекс CRI: 97

Индекс TLCI: 97

97 Крепление: 1/4"

1/4" Размеры: 56 х 56 х 570 мм

56 х 56 х 570 мм Вес: 1600 г

Комплектация: