Описание

Автофокусный портретный объектив, выпускающийся для популярных беззеркальных систем Sony и Fujifilm. Вторая версия (II) отличается от первой заметным снижением веса, а также обновленным мотором фокусировки – все также STM, но немного другой, что заметно даже на слух: если мотор первой версии работал с тихим постукиванием, то у второй версии слышно скорее жужжание (такой звонкий «вжик») – впрочем, при видеозаписи оно не будет слышно, если вы используете внешний микрофон. Объектив поддерживает новейшие алгоритмы фокусировки, включая автофокус по глазам – и в фото, и в видео.

Оптическую схему объектива вообще не трогали, так как она изначально была очень хороша: очень высокая резкость начиная прямо с f/1.8 практически по всему кадру. На 35-мм матрицах снижение детализации заметно только на самых границах, буквально в углах кадра, на APS-C, по понятным причинам, изображение резкое от края до края. Превосходно мягкое боке - без каких либо контуров или «луковых колец». Диафрагма 9-лепестковая, скругленная, поэтому блики сохраняют приятную круглую форму, без угловатости. На открытой диафрагме по краям кадра круглые источники света в расфокусированном состоянии отображаются как овалы («кошачьи глазки») - это естественный эффект, вызываемый виньетированием, который полностью сходит на нет при f/2.8. Дисторсия полностью осутствует, даже без какой-либо программной коррекции, хроматические аберрации малозаметны - вы обратите внимание только при увеличении 1:1 или даже 2:1.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе – к сожалению, без влагозащиты. Просветляющее покрытие многослойное, и явно не из самых простых – производитель называет его HD Nano (возможно, покупается у японской Hoya, которая, например, выпускает светофильтры такой серии). Так или иначе, объектив достаточно хорошо справляется с контровым и боковым светом. Верхний слой покрытия обладает водоотталкивающими олеофобными свойствами – меньше пачкается и легче чистится. В комплекте идет бленда, которая у второй версии имеет лепестковую форму.

Для обновления прошивок в хвостовой части объектива предусмотрен USB порт. Компания Viltrox активно занимается поддержкой своей продукции – для первой версии за полтора года было выпущено более десятка прошивок. Для второй версии, хотя она вышла в середине 2020 года, на середину ноября 2020 уже выпущена пара обновлений. По большей части обновления связаны с улучшением алгоритмов фокусировки, также исправляются мелкие ошибки.

В целом, Viltrox AF 85mm f/1.8 II представляет собой отличный объектив для портретной съемки. При очень доступной цене по качеству изображения его можно сравнивать с объективами профессионального уровня. Довольно удивительно для компании из Китая, которая совсем недавно вышла на рынок фотографической оптики, не имея за спиной никакого специализированного опыта в этой области.