Компактный и легкий объектив для камер APS-C формата. По фокусному расстоянию хорошо подходит для портретной съемки – с 112 мм в 35-мм эквиваленте располагается примерно посередине между классическими 85 и 135 мм. Объектив обладает превосходной резкостью по всему полю изображения, а высокая светосила дает возможность сильно размывать фон, делая акцент на главном объекте съемки.

Объектив был протестирован независимыми экспертами (например, ресурсом OpticalLimits, бывший Photozone.de) и получил высокие оценки. Солидное качество материалов и сборки (металлический корпус, резиновый уплотнитель для защиты байонетного соединения), низкий уровень аберраций. Геометрическая дисторсия отсутствует практически полностью (0.2%), так же как и хроматические аберрации (немного заметны в расфокусированных областях изображения). Как и у большинства светосильных объективов, на открытой диафрагме заметно виньетирование, которое постепенно сходит на нет при диафрагмировании до f/2.8 - f/4. Боке очень приятное: диски бликов чистые и сохраняют круглую форму вплоть до f/2.8, на f/4 появляется небольшая, чуть заметная угловатость. Есть эффект «кошачьих глазок», вызываемый виньетированием, который так же исчезает при закрытии диафрагмы.

За автофокус отвечает шаговый STM мотор. Объектив не относится к профессиональной спортивной линейке, но большая часть повседневных сюжетов не вызывает у него проблем с точностью и скоростью наведения. На корпусе расположено 2 кольца: ручной фокусировки и управления диафрагмой. Кольцо диафрагмы может вращаться как со щелчками, так и без них. Кроме того, есть переключатель AF / MF и кнопка блокировки автофокуса, функцию которой можно переназначить в меню фотоаппарата. Интересно, что в версии для камер Fujifilm переключатель AF/MF, переключатель Click и программируемая кнопка отсутствуют – вероятно, иначе они бы конфликтовали с ПО фотоаппаратов Fuji.

Для обновления программного обеспечения на байонетном креплении расположен USB-C порт. В комплекте идет бленда для защиты от ореолов и бликов при съемке с контровым освещением.

В целом, это отличный, и притом довольно доступный портретный объектив. Если 50 мм для вас слишком широко, а 90 – уже слишком узко, попробуйте 75. Хорошо, когда есть такая свобода выбора.

Характеристики