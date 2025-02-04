Объектив Viltrox AF 27mm f/1.2 X-mount
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Характеристики
Описание
Автофокусный объектив для камер Fujifilm. Благодаря высокой светосиле F1.2 достигается непревзойденный эффект малой глубины резкости и размытия заднего плана, что привлекает внимание к основному объекту съемки, который остается выразительным и живым. Мягкое и очаровательное размытие фона (боке) сочетается с высокой четкостью и резкостью той части изображения, которая находится в фокусе. При этом переход между частями изображения, находящимися в фокусе и за его пределами, получается очень плавным.
Качество изображения остается непревзойденным, даже когда диафрагма полностью открыта, резкость обеспечивается от центра до краев кадра. Для исправления оптических аберраций в объективе применены 2 низкодисперсионных (ED) элемента, 5 элементов с высокой рефракцией (HR), а в асферической линзе применяется специальный материал HOYA. Благодаря этому успешно корректируются хроматические аберрации, дисторсия, кривизна поля и другие виды аберраций.
Механически объектив выполнен превосходно и не уступает оптике от Fujifilm: корпус полностью выполнен из металла, имеется кольцо для управления диафрагмой, которое вращается с отсечками по 1/3 ступени. В объективе реализована внутренняя фокусировка, есть всепогодная защита и водоотталкивающее, олеофобное покрытие передней линзы, которое облегчает чистку от отпечатков пальцев и других загрязнений. Просветляющее покрытие работает эффективно, также в комплекте идет лепестковая бленда, поэтому блики при съемке против ярких источников света достаточно небольшие.
Характеристики
- Байонет: Fujifilm X
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Относительное отверстие: 1:1.2
- Минимальная диафрагма: 1:16
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м
- Угол поля зрения: 55.3°
- Конструкция объектива: 15 элементов в 11 группах (1 асферический, 2 со сверхнизкой дисперсией ED, 5 с высокой рефракцией HR)
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 11
- Вес: 560 г
- Размеры: 82 х 92 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги
- Комплектация: объектив, крышки передняя и задняя, бленда, чехол
- Страна производства: Китай