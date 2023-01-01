Осветитель Ulanzi VIJIM VL196 RGB Fill Light, 9.5 Вт, 2500-9000К, светодиодный
Код товара : УТ-00053605
Артикул : 2206/VL196
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
9.5 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, 1-100%
Индекс CRI
95
Освещенность
190 лк на 1 м
Угол освещения
120° (без сот)
Минимальная цветовая температура, K
2500
Максимальная цветовая температура, K
9000
Работа от сети
5В 2А, от USB сетевого зарядного устройства (не входит в комплект)
Прочие характеристики
Вес
270 г
Комплектация
осветитель, адаптер для установки в башмак камеры, USB кабель, силиконовый рассеиватель, соты
Описание
Компактный светодиодный осветитель с регулируемой температурой белого света и цветными RGB режимами. Вместо довольно сложной процедуры отдельной регулировки яркости каждого из 3 основных цветов, здесь вы просто выбираете из 360 цветов, и затем можете отрегулировать его яркость. Корпус металлический, устанавливается в башмак камеры или на стандартный штативный винт 1/4". В комплекте идет дополнительный мягкий рассеиватель из силикона и металлические соты, которые ограничивают угол освещения.
На панели располагается 196 светодиодов: 54 «холодных», 54 «теплых» и 88 RGB (цветных). Осветитель достаточно мощный (9.5 Вт). Помимо обычного режима с постоянным свечением есть 20 режимов спецэффектов, имитирующих, например, вспышки от молний, мерцание телеэкрана, работу полицейской мигалки, мерцание неисправной лампочки. Эти режимы пригодятся для записи творческих видеороликов или съемки малобюджетного кино.
Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает примерно 1.5 часа работы с максимальной яркостью, заряжается через USB-C порт за 3 часа, возможна работа с постоянным питанием от USB зарядного устройства. Индекс цветопередачи CRI 95 означает высокую точность передачи оттенков, сохраняется яркость и насыщенность, как при естественном освещении.