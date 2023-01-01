Осветитель Ulanzi VIJIM VL-100C Pocket LED, 6 Вт, 3200-6500К, светодиодный
Код товара : УТ-00053625
Артикул : 2173/VL100C
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
6 Вт
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
900
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
5В, от USB сетевого зарядного устройства (не входит в комплект)
Прочие характеристики
Комплектация
осветитель, штативный адаптер, наклонное крепление
Описание
Миниатюрный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором и изменяемой температурой белого света. На корпусе располагаются 4 башмака для аксессуаров, в один из них вставляется накамерное крепление или штативный адаптер, а остальные можно использовать для установки дополнительных аксессуаров, таких как, например, микрофон. Кроме того, несколько VL-100C легко соединяются друг с другом, если вам нужно больше света.
На панели осветителя под матовым рассеивателем располагается 100 светодиодов: 50 «холодных» и 50 «теплых». Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает 2 часа работы при максимальной яркости. Яркость и температура света регулируются плавно, с помощью двух дисков на корпусе. Дисплея нет, но есть светодиодный индикатор оставшегося заряда (25 / 50 / 75 / 100%). Высокий индекс CRI (95) означает точную цветопередачу, с яркими и насыщенными цветами.
VIJIM VL-100C хорошо подходит в качестве недорогого осветителя, который можно положить в карман или сумку просто на всякий случай. Его также можно использовать в качестве бытового фонарика.