Описание

Миниатюрный светодиодный осветитель со встроенным аккумулятором и изменяемой температурой белого света. На корпусе располагаются 4 башмака для аксессуаров, в один из них вставляется накамерное крепление или штативный адаптер, а остальные можно использовать для установки дополнительных аксессуаров, таких как, например, микрофон. Кроме того, несколько VL-100C легко соединяются друг с другом, если вам нужно больше света.

На панели осветителя под матовым рассеивателем располагается 100 светодиодов: 50 «холодных» и 50 «теплых». Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает 2 часа работы при максимальной яркости. Яркость и температура света регулируются плавно, с помощью двух дисков на корпусе. Дисплея нет, но есть светодиодный индикатор оставшегося заряда (25 / 50 / 75 / 100%). Высокий индекс CRI (95) означает точную цветопередачу, с яркими и насыщенными цветами.

VIJIM VL-100C хорошо подходит в качестве недорогого осветителя, который можно положить в карман или сумку просто на всякий случай. Его также можно использовать в качестве бытового фонарика.