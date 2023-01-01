Осветитель Ulanzi VIJIM VL66 LED Video Light, 6 Вт, 3200-6500К, светодиодный
Код товара : УТ-00053626
Артикул : 2135/VL66
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
6 Вт
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
800
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
5В, от USB сетевого зарядного устройства (не входит в комплект)
Прочие характеристики
Вес
103 г
Комплектация
осветитель, USB кабель, инструкция
Описание
Миниатюрный светодиодный осветитель со встроенным наклонным крепление типа «лира», аккумулятором 2000 мАч и изменяемой температурой белого света. Можно установить в башмак камеры или на стандартный штативный винт 1/4". Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает 2 часа работы при максимальной яркости.
На панели осветителя под матовым рассеивателем располагается 66 светодиодов: 33 «холодных» и 33 «теплых». Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает 2 часа работы при максимальной яркости. Яркость и температура света регулируются плавно, с помощью двух дисков на корпусе. Дисплея нет, но есть светодиодный индикатор оставшегося заряда (25 / 50 / 75 / 100%). Высокий индекс CRI (95) означает точную цветопередачу, с яркими и насыщенными цветами.
VIJIM VL66 хорошо подходит в качестве недорогого осветителя, который можно положить в карман или сумку просто на всякий случай. Его также можно использовать в качестве бытового фонарика.