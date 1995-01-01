Миниатюрный светодиодный осветитель со встроенным наклонным крепление типа «лира», аккумулятором 2000 мАч и изменяемой температурой белого света. Можно установить в башмак камеры или на стандартный штативный винт 1/4". Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает 2 часа работы при максимальной яркости.

На панели осветителя под матовым рассеивателем располагается 66 светодиодов: 33 «холодных» и 33 «теплых». Аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает 2 часа работы при максимальной яркости. Яркость и температура света регулируются плавно, с помощью двух дисков на корпусе. Дисплея нет, но есть светодиодный индикатор оставшегося заряда (25 / 50 / 75 / 100%). Высокий индекс CRI (95) означает точную цветопередачу, с яркими и насыщенными цветами.

VIJIM VL66 хорошо подходит в качестве недорогого осветителя, который можно положить в карман или сумку просто на всякий случай. Его также можно использовать в качестве бытового фонарика.