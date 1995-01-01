🎯 Назначение: Компактная сумка для путешествий, соответствующая требованиям ручной клади, с вместимостью полного комплекта фототехники.



✅ Ключевые преимущества:

Ручная кладь: дизайн, соответствующий стандартам авиакомпаний — ваше снаряжение всегда с вами.

Вместимость: 1–2 зеркальные/беззеркальные камеры + 3–4 объектива (включая 300 мм f/2.8) в компактном корпусе.

Телескопическая система: интегрированные колёса и выдвижная ручка для плавного перемещения.

Настраиваемые перегородки: мягкие съёмные разделители для индивидуальной компоновки снаряжения.

Хранение устройств: отдельный отсек для ноутбука 15" и планшета для мобильной работы.

Крепление для штатива: внешняя система для удобной транспортировки опорного оборудования.

Организация: множество карманов для аксессуаров и скрытый задний карман для ценностей.

Защита: всесторонняя амортизация + усиленное дно для надёжности в пути.

Дождевой чехол: в комплекте для защиты от непогоды.

Для фотографов, требующих максимальной мобильности без ущерба для защиты, дорожная сумка на колёсах Vanguard VEO SELECT 42T в чёрном исполнении предлагает изысканное и готовое к путешествиям решение, созданное для жизни в движении. Разработанная с учётом типичных требований авиакомпаний к ручной клади*, эта компактная сумка на колёсиках сохраняет ваше основное оборудование рядом, в безопасности и в готовности к работе. В основе конструкции — эффективная организация и вместимость: сумка рассчитана на размещение 1–2 зеркальных или беззеркальных камер с установленными объективами, 3–4 дополнительных объективов (до 300 мм f/2.8), вспышки и аксессуаров, что делает её идеальной для фотографов, нуждающихся в полном рабочем комплекте в компактном формате.

Настраиваемая система мягких перегородок позволяет адаптировать внутреннюю компоновку под ваш рабочий процесс — гарантируя надёжную защиту и лёгкий доступ ко всему снаряжению. Мобильность — определяющая черта: интегрированная тележечная система с колёсами и выдвижной ручкой обеспечивает плавную и лёгкую транспортировку через аэропорты, городские улицы и съёмочные локации. При этом компактный структурированный дизайн гарантирует стабильность и долговечность в поездках. Созданная для современных авторов контента, сумка включает выделенное место для ноутбука диагональю до 15 дюймов и планшета, позволяя редактировать, передавать и управлять контентом в любой точке мира.

Множество внутренних и внешних карманов поддерживают порядок в аксессуарах, а скрытый задний карман добавляет безопасность для ценных вещей, таких как паспорта и документы. Долговечность заложена в каждой детали: всесторонняя амортизация, износостойкие материалы и усиленное основание, а также входящий в комплект дождевой чехол защищают оборудование в изменяющихся погодных условиях. Система крепления штатива дополнительно расширяет универсальность, делая сумку комплексным решением для путешествий, съёмок на локации и профессиональных рабочих процессов. Благодаря сочетанию удобства ручной клади, мобильности на колёсах и организации профессионального уровня, VEO SELECT 42T создана, чтобы поддерживать ваше движение — без компромиссов в защите оборудования.

*Правила авиакомпаний в отношении ручной клади могут меняться и различаться в зависимости от перевозчика и страны. Для соответствия требованиям может потребоваться извлечь ноутбук, крепления для штатива и другие аксессуары. Уточняйте актуальные ограничения по размеру и весу у вашей авиакомпании или на её сайте.

📋 Характеристики: совместимость с ручной кладью; вместимость до 300 мм f/2.8; отсек для ноутбука 15"; дождевой чехол в комплекте.