Описание

VANGUARD Supreme F – серия компактных универсальных герметичных кейсов, разработанных специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейсов изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейсы способны выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение. Внутри кейсов установлена вставка из поролона, в которой можно удобно расположить фото- и видео оборудование. Поролон обладает высокими амортизирующими свойствами и гарантирует сохранность фототехники при транспортировке. В целях безопасности кейсы можно запереть на замки, специально для этих целей в конструкции предусмотрены проушины.



Водонепроницаемые, пылестойкие кейсы серии VANGUARD Supreme F могут стать незаменимым спутниками в экстремальных путешествиях и длительных поездках. VANGUARD Supreme 53F дополнительно оснащен колесиками и выдвижной ручкой, что обеспечивает комфорт при транспортировке.

Характеристики модели

- внешние размеры: 63.0х52.0х24.0мм

- внутренние размеры: 56.0х45.0х20.0мм

- вес: 10.4 кг

По материалам VANGUARD.