VANGUARD Supreme F – серия компактных универсальных герметичных кейсов, разработанных специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейсов изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейсы способны выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение.

Внутри кейс заполнен ячеистым поролоном, который легко извлекается для создания ячеек нужного размера. Поролон обладает высокими амортизирующими свойствами и гарантирует сохранность фототехники при транспортировке. В целях безопасности кейсы можно запереть на замки, специально для этих целей в конструкции предусмотрены проушины.