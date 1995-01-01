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Кейс Vanguard Supreme 46F (уцененный)

  • Supreme 46F
  • Supreme 46F
  • Supreme 46F
  • Supreme 46F
  • Supreme 46F
  • Supreme 46F
  • Supreme 46F
Код товара:УТ-00084195
Артикул:Supreme 46F (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

VANGUARD Supreme F – серия компактных универсальных герметичных кейсов, разработанных специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейсов изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейсы способны выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение.

Внутри кейс заполнен ячеистым поролоном, который легко извлекается для создания ячеек нужного размера. Поролон обладает высокими амортизирующими свойствами и гарантирует сохранность фототехники при транспортировке. В целях безопасности кейсы можно запереть на замки, специально для этих целей в конструкции предусмотрены проушины.