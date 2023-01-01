Кейс Vanguard Supreme 46F
Код товара : 00000039212
Артикул : Supreme 46F
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Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
6.8 кг
Вместимость
1-2 зеркальные камеры + несколько объективов / вспышек
Размеры внутренние
480 x 370 x 200 mm
Описание
VANGUARD Supreme F – серия компактных универсальных герметичных кейсов, разработанных специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейсов изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейсы способны выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение.
Внутри кейс заполнен ячеистым поролоном, который легко извлекается для создания ячеек нужного размера. Поролон обладает высокими амортизирующими свойствами и гарантирует сохранность фототехники при транспортировке. В целях безопасности кейсы можно запереть на замки, специально для этих целей в конструкции предусмотрены проушины.