Жесткие кейсы из ударопрочного пластика серии Vanguard Supreme изготовлены по самым современным технологиям и имеют непревзойденную прочность и надежность. O-образное уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность и водонепроницаемость (до глубины 5 метров). Конструкция кейсов Supreme позволяет перевозить их в багажной отделении самолета, они выдерживают большой перепад температур (от -40° C до +95° C) и внешнюю нагрузку до 120 кг, автоматический клапан позволяет выравнивать давление при резкой смене температуры или высоты. Нескользящие резиновые ножки, и прочная обрезиненная ручка для переноски обеспечивают удобство эксплуатации. Широкие, легко открывающиеся защелки позволяют быстро получить доступ к содержимому кейса, а армированные сталью ушки в сочетании с навесными замками (в комплект не входят), повышают безопасность. Для размещения оборудования внутри кейса Supreme 46D используется мягкий съемный чехол с регулируемыми перегородками.