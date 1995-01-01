VANGUARD Supreme 40F – компактный универсальный герметичный кейс, разработанный специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейса изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейс способен выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение.

Внутри кейса установлена вставка из поролона, в которой можно удобно расположить фото- и видео оборудование. Поролон обладает высокими амортизирующими свойствами и гарантирует сохранность фототехники при транспортировке. В целях безопасности кейс можно запереть на замки, специально для этих целей в конструкции предусмотрены проушины.

Водонепроницаемый, пылестойкий кейс VANGUARD Supreme может стать незаменимым спутником в экстремальных путешествиях и длительных поездках. Вес кейса: 4.4 кг.

По материалам Vanguard.