Кейс Vanguard Supreme 40F
Код товара : 00000042096
Артикул : Supreme 40F
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Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
4.4 кг
Вес (брутто), г
5.700
Вместимость
1-2 зеркальные камеры + несколько объективов / вспышек
Размеры внутренние
430x295x175 mm
Описание
VANGUARD Supreme 40F – компактный универсальный герметичный кейс, разработанный специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейса изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейс способен выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение.
Внутри кейса установлена вставка из поролона, в которой можно удобно расположить фото- и видео оборудование. Поролон обладает высокими амортизирующими свойствами и гарантирует сохранность фототехники при транспортировке. В целях безопасности кейс можно запереть на замки, специально для этих целей в конструкции предусмотрены проушины.
Водонепроницаемый, пылестойкий кейс VANGUARD Supreme может стать незаменимым спутником в экстремальных путешествиях и длительных поездках. Вес кейса: 4.4 кг.
По материалам Vanguard.