Кейс Vanguard Supreme 27F
Код товара : 00000034922
Артикул : Supreme 27F
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Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.9 кг
Вес (брутто), г
1.900
Вместимость
до 15кг
Размеры внутренние
250x190x150 mm
Описание
VANGUARD Supreme 27F – компактный универсальный герметичный кейс, разработанный специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейса изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейс способен выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение. Данная модель имеет компактный размер (280х250x170мм) и небольшой вес ( 1.90 кг).
Внутри кейса установлена вставка из поролона, в которой можно удобно расположить фото- и видео оборудование. Поролон обладает высокими амортизирующими свойствами и гарантирует сохранность фототехники при транспортировке.
В целях безопасности кейс можно запереть на замки, специально для этих целей в конструкции предусмотрены проушины.
Водонепроницаемый, пылестойкий кейс VANGUARD Supreme 27F может стать незаменимым спутником в экстремальных путешествиях и длительных поездках.
По материалам VANGUARD.