Сумка Vanguard Divider Bag 53 для кейса Supreme 53
Код товара : 00000055103
Артикул : DIVIDER BAG 53
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.65 кг
Вес (брутто), г
1.650
Вместимость
2 зеркальные камеры с объективами + до 8 объективов + вспышка + мелкие аксессуары
Материал
текстиль
Размеры внутренние
53.5 x 40 x 17.5 см
Описание
Сумка Divider 53 вмещает две зеркальные фотокамеры с батарейными блоками и объективами, до 8 дополнительных объективов, вспышку и аксессуары.
Стенки из толстого и мягкого материала обеспечивают надежную защиту оборудования
Съемный чехол с регулируемыми перегородками
Карманы на молнии для аксессуаров
Боковая ручка