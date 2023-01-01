Описание

Alta Sky 51D - универсальный рюкзак большого размера, который можно использовать для переноски большого набора фототехники и квадрокоптера. В отличие от меньшего 45D, в этот рюкзак квадрокоптер помещается не только снаружи, но и внутри. При боковой загрузке он по глубине вмещает зеркальную камеру вместе с установленным объективом типа 70-200/2.8. При загрузке через верхний клапан или через спинку можно разместить и еще более крупные объективы. С другой стороны, верхний отсек (2/3 всего объема) можно оставить для личных вещей (еды, одежды), а для камеры оставить только небольшой нижний отсек, туда поместится зеркальная или беззеркальная камера с парой объективов и вспышкой. В отдельный отсек помещаются 15" ноутбук и 10" планшет.

Внешний держатель позволяет закрепить на рюкзаке квадрокоптер типа DJI Phantom, большой штатив, запасной комплект обуви, шлем или горные лыжи в чехле. Штатив можно также закрепить сбоку. Снизу есть пара ремней для крепления свернутой куртки, палатки или туристического коврика.

Рюкзак обладает анатомической спинкой с поясничной подушкой и вентиляционными каналами. Широкий поясной ремень помогает разгрузить плечи, широкие лямки с дополнительной набивкой также увеличивают комфорт при переноске сильно загруженного рюкзака. Нагрудная стяжка регулируется по высоте. На спинке также имеется широкая петля для установки рюкзака на ручку сумки-тележки. Широкая мягкая ручка помогает при необходимости держать рюкзак в руках или при извлечении из заполненного багажного отсека.

Благодаря своей многофункциональности рюкзак может использоваться в качестве городского (съемка мероприятий и тому подобное), для дальних поездок с большим набором оборудования, для дневных вылазок на природу или походов выходного дня, для велопутешествий, горнолыжного фрирайда и т.д.