Штативная головка Vanguard ALTA BH-300 – старшая из всей серии, выдерживает нагрузку до 30 кг. Ось панорамирования освобождается отдельной рукояткой, что позволяет склеивать панорамы из нескольких кадров – после того, как камера будет зафиксирована по остальным осям. Головка поддерживает площадки системы Arca Swiss: вы можете использовать более длинные площадки для регулировки положения камеры по нодальной точке, L-образные площадки для удобства съемки в вертикальном положении и так далее. Регулировка силы трения облегчает использование головки с тяжелыми камерами.

Шар из анодированного алюминия обеспечивает плавное вращение, а риски с градусами у основания головки позволяют точно отмерять шаг поворота при съемке панорам из нескольких кадров. 2 пузырьковых уровня помогают выровнять положение камеры по горизонту: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Крепление к штативу: резьбовое гнездо 3/8".