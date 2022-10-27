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Шаровая головка SmallRig 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
Штативная головка Fujimi FLBH-S, шаровая, до 2 кг
Штативная головка Fujimi FLBH-M, шаровая, до 3 кг
Штативная головка Fujimi FJBH-01B, шаровая, до 8 кг
Штативная головка Fujimi FJPH-80B, 3D, до 20 кг
Штативная головка Fujimi FJ-PH90, панорамная, для видео, до 18 кг
Шаровая головка PGYTECH Snaplock Mini Reverse Ball Head, в башмак / на винт 1/4"
Штативная голова Falcon Eyes BH-25
Штативная головка FST D-2, шаровая, до 8 кг
Штативная голова FST VHU
Штативная головка FST VH803, плоская база + чаша 75 мм, для видео
13 365 ₽
Штативная головка GreenBean HDV Elite-VH41, до 5 кг, для видео
Штативная головка Vanguard Alta BH-100, до 10 кг
Штативная головка Vanguard Alta BH-300, до 30 кг
9 990 ₽
Штативная головка Vanguard ALTA GH-300T
12 990 ₽
Штативная головка Vanguard ALTA PH-114V, 2D, видео
Головка шаровая Benro VX25, Dual Panoramic, Arca-swiss style, до 25 кг
Шаровая головка Benro GX30, Dual Panoramic, Arca-swiss style, до 30 кг
Штативная головка Benro B1, до 14 кг
Шаровая голова Benro B2, до 16 кг
Штативная головка Benro B3, до 18 кг
Штативная головка Benro HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
Штативная головка Benro HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
Штативная головка Benro FS20PROC для фото и видеосъемки, Arca Swiss style
Видеоголовка Benro S4Pro, контрбаланс, до 4 кг
Видеоголовка Benro S6Pro, контрбаланс, до 6 кг
Штативная головка Benro GH2 Gimbal Head с площадкой PL100, карданная, до 23 кг
Штативная голова Benro GH2N Gimbal Head Aluminum, карданная, до 25 кг
Штативная головка Benro GH5C Gimbal Head карданная, карбоновая
Карданная голова Benro GH5CMINI Gimbal Head Carbon Fibre, карбон
Головка JOBY Swing Phone Mount Kit, c держателем для смартфона
Головка JOBY Spin, моторизированная