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Ручка Ulanzi UURig R008, Universal, крепление Arri

  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
  • UURig R008, Universal, крепление Arri
Код товара:УТ-00053551
Артикул:1400/R008

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальная верхняя ручка, которая имеет крепление на Arri для подсоединения к камере или клетке. Дополнительно предусмотрены резьбовые отверстия для установки необходимых аксессуаров.

Ручка имеет достаточно удобную и продуманную форму, что обеспечивает требуемый комфорт при работе. Изготовлена из алюминиевого сплава. Характеризуется превосходной износоустойчивостью и надежностью.