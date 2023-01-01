Ручка Ulanzi UURig R008, Universal, крепление Arri
Код товара : УТ-00053551
Артикул : 1400/R008
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальная верхняя ручка, которая имеет крепление на Arri для подсоединения к камере или клетке. Дополнительно предусмотрены резьбовые отверстия для установки необходимых аксессуаров.
Ручка имеет достаточно удобную и продуманную форму, что обеспечивает требуемый комфорт при работе. Изготовлена из алюминиевого сплава. Характеризуется превосходной износоустойчивостью и надежностью.