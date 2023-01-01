Осветитель Ulanzi VL49 RGB, Fill Light, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
Код товара : УТ-00053602
Артикул : 2287/VL49 RGB
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
6 Вт
Индекс CRI
95
Освещенность
800 лк, на 0.5 м
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
2500
Максимальная цветовая температура, K
9000
Работа от сети
от универсального USB зарядного устройства (type-c)
Описание
Этот компактный 60-светодиодный RGB-светильник, предназначен для использования с фотокамерами, видеокамерами, смартфонами. Он настолько легкий, что вы можете добавить несколько источников света без особого увелечения веса. Имеет угол луча 120°, яркость 800 люкс, переменную цветовую температуру от 2500 до 9000К, а также цветной режим HSI (360 цветов) и режимы спецэффектов.
Питание осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, он заряжается с помощью порта USB Type-C . Время работы от аккумулятора примерно от десяти часов при минимальной настройке диммера, до двух часов при максимальной яркости.
Дисплей на задней стороне отображает состояние батареи и цветовую температуру. Светильник VL-49 оснащен диммером от 0 до 100% и встроенным диффузионным фильтром для мягкого излучения света. Он также имеет несколько цветовых режимов, а также настройки яркости и оттенка цвета для различных видов съемки.
Светильник оснащен встроенными магнитами, которые позволяют устанавливать его на любую плоскую металлическую поверхности. Кроме того, три холодных башмака с каждой стороны позволяют складывать несколько светильников в один блок, для повышения уровня освещенности.