Этот компактный 60-светодиодный RGB-светильник, предназначен для использования с фотокамерами, видеокамерами, смартфонами. Он настолько легкий, что вы можете добавить несколько источников света без особого увелечения веса. Имеет угол луча 120°, яркость 800 люкс, переменную цветовую температуру от 2500 до 9000К, а также цветной режим HSI (360 цветов) и режимы спецэффектов.

Питание осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, он заряжается с помощью порта USB Type-C . Время работы от аккумулятора примерно от десяти часов при минимальной настройке диммера, до двух часов при максимальной яркости.

Дисплей на задней стороне отображает состояние батареи и цветовую температуру. Светильник VL-49 оснащен диммером от 0 до 100% и встроенным диффузионным фильтром для мягкого излучения света. Он также имеет несколько цветовых режимов, а также настройки яркости и оттенка цвета для различных видов съемки.

Светильник оснащен встроенными магнитами, которые позволяют устанавливать его на любую плоскую металлическую поверхности. Кроме того, три холодных башмака с каждой стороны позволяют складывать несколько светильников в один блок, для повышения уровня освещенности.