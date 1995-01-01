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Осветитель Ulanzi VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный

  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
  • VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
Код товара:УТ-00090837
Артикул:2287C

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Этот компактный 60-светодиодный RGB-светильник, предназначен для использования с фотокамерами, видеокамерами, смартфонами. Он настолько легкий, что вы можете добавить несколько источников света без особого увелечения веса. Имеет угол луча 120°, яркость 800 люкс, переменную цветовую температуру от 2500 до 9000К, а также цветной режим HSI (360 цветов) и режимы спецэффектов.

Питание осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, он заряжается с помощью порта USB Type-C . Время работы от аккумулятора примерно от десяти часов при минимальной настройке диммера, до двух часов при максимальной яркости.

Дисплей на задней стороне отображает состояние батареи и цветовую температуру. Светильник VL-49 оснащен диммером от 0 до 100% и встроенным диффузионным фильтром для мягкого излучения света. Он также имеет несколько цветовых режимов, а также настройки яркости и оттенка цвета для различных видов съемки.

Светильник оснащен встроенными магнитами, которые позволяют устанавливать его на любую плоскую металлическую поверхности. Кроме того, три холодных башмака с каждой стороны позволяют складывать несколько светильников в один блок, для повышения уровня освещенности.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 6 Вт
  • Освещенность: 800 лк, на 0.5 м
  • Цветовая температура: 2500-9000К
  • Индекс CRI: >95
  • Регулировка мощности: есть
  • Угол освещения: 120°
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2000 мАч, около 2 часов работы с полной яркостью
  • Работа от сети: от универсального USB зарядного устройства (type-c)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: в башмак + гнездо 1/4"
  • Размеры: 80 x 66 x 30 мм
  • Вес: ок. 100 г