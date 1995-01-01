Осветитель Ulanzi VL49 RGB Fill Light V2, 6 Вт, 2500-9000К, светодиодный
Товар не найден
Характеристики
Описание
Этот компактный 60-светодиодный RGB-светильник, предназначен для использования с фотокамерами, видеокамерами, смартфонами. Он настолько легкий, что вы можете добавить несколько источников света без особого увелечения веса. Имеет угол луча 120°, яркость 800 люкс, переменную цветовую температуру от 2500 до 9000К, а также цветной режим HSI (360 цветов) и режимы спецэффектов.
Питание осуществляется от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 2000 мАч, он заряжается с помощью порта USB Type-C . Время работы от аккумулятора примерно от десяти часов при минимальной настройке диммера, до двух часов при максимальной яркости.
Дисплей на задней стороне отображает состояние батареи и цветовую температуру. Светильник VL-49 оснащен диммером от 0 до 100% и встроенным диффузионным фильтром для мягкого излучения света. Он также имеет несколько цветовых режимов, а также настройки яркости и оттенка цвета для различных видов съемки.
Светильник оснащен встроенными магнитами, которые позволяют устанавливать его на любую плоскую металлическую поверхности. Кроме того, три холодных башмака с каждой стороны позволяют складывать несколько светильников в один блок, для повышения уровня освещенности.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 6 Вт
- Освещенность: 800 лк, на 0.5 м
- Цветовая температура: 2500-9000К
- Индекс CRI: >95
- Регулировка мощности: есть
- Угол освещения: 120°
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 2000 мАч, около 2 часов работы с полной яркостью
- Работа от сети: от универсального USB зарядного устройства (type-c)
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: в башмак + гнездо 1/4"
- Размеры: 80 x 66 x 30 мм
- Вес: ок. 100 г