Осветитель Ulanzi VL49 Pro, 5 вт, RGB, светодиодный

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Код товара: УТ-00071148 Артикул: B01001 Код товара: УТ-00071148 Артикул: B01001 Тип света светодиодный Мощность 6 Вт Цветовая температура 5500К Индекс CRI >95 Работа от аккумулятора встроенный аккумулятор 2000 мАч, около 2 часов работы с полной яркостью Работа от сети от универсального USB зарядного устройства (type-c) Система охлаждения пассивная Тип крепления в башмак + гнездо 1/4" Размеры 7.5 х 6 х 3.1 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип света светодиодный Мощность 6 Вт Цветовая температура 5500К Индекс CRI >95 Работа от аккумулятора встроенный аккумулятор 2000 мАч, около 2 часов работы с полной яркостью Работа от сети от универсального USB зарядного устройства (type-c) Система охлаждения пассивная Тип крепления в башмак + гнездо 1/4" Физические характеристики Размеры 7.5 х 6 х 3.1 см Прочие особенности Сайт производителя https://www.ulanzi.com Страна производства Китай Описание Добавьте к своим видео мягкий свет, цвет и множество эффектов с помощью светодиодной панели RGB VL49 Pro от Ulanzi. Версия Pro имеет компактный, карманный форм-фактор, аналогичный оригинальному VL49, но при этом обладает улучшенными функциональными возможностями. Этот 60-светодиодный светильник RGB предлагает все возможности RGB, встроенное управление, регулировку яркости и оттенка, 20 творческих эффектов и магнитное крепление. Видео Наш обзор

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