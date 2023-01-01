Осветитель Ulanzi VL49 Pro, 5 вт, RGB, светодиодный
Код товара : УТ-00071148
Артикул : B01001/VL49 RGB Pro
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Добавьте к своим видео мягкий свет, цвет и множество эффектов с помощью светодиодной панели RGB VL49 Pro от Ulanzi. Версия Pro имеет компактный, карманный форм-фактор, аналогичный оригинальному VL49, но при этом обладает улучшенными функциональными возможностями. Этот 60-светодиодный светильник RGB предлагает все возможности RGB, встроенное управление, регулировку яркости и оттенка, 20 творческих эффектов и магнитное крепление.