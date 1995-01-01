Осветитель Ulanzi VL49 Pro, 5 вт, RGB, светодиодный
Код товара:УТ-00071148
Артикул:B01001
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощность6 Вт
Цветовая температура5500К
Индекс CRI>95
Работа от аккумуляторавстроенный аккумулятор 2000 мАч, около 2 часов работы с полной яркостью
Работа от сетиот универсального USB зарядного устройства (type-c)
Система охлажденияпассивная
Тип крепленияв башмак + гнездо 1/4"
Размеры7.5 х 6 х 3.1 см
Сайт производителяhttps://www.ulanzi.com
Страна производстваКитай
Описание
Добавьте к своим видео мягкий свет, цвет и множество эффектов с помощью светодиодной панели RGB VL49 Pro от Ulanzi. Версия Pro имеет компактный, карманный форм-фактор, аналогичный оригинальному VL49, но при этом обладает улучшенными функциональными возможностями. Этот 60-светодиодный светильник RGB предлагает все возможности RGB, встроенное управление, регулировку яркости и оттенка, 20 творческих эффектов и магнитное крепление.