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Осветитель Ulanzi VL49 Pro, 5 вт, RGB, светодиодный

  • VL49 Pro, светодиодный RGB
  • VL49 Pro, светодиодный RGB
  • VL49 Pro, светодиодный RGB
  • VL49 Pro, светодиодный RGB
  • VL49 Pro, светодиодный RGB
  • VL49 Pro, светодиодный RGB
  • VL49 Pro, светодиодный RGB
Код товара:УТ-00071148
Артикул:B01001

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Добавьте к своим видео мягкий свет, цвет и множество эффектов с помощью светодиодной панели RGB VL49 Pro от Ulanzi. Версия Pro имеет компактный, карманный форм-фактор, аналогичный оригинальному VL49, но при этом обладает улучшенными функциональными возможностями. Этот 60-светодиодный светильник RGB предлагает все возможности RGB, встроенное управление, регулировку яркости и оттенка, 20 творческих эффектов и магнитное крепление.